Вінницькі підприємці виготовляють антиковідні кулі. Їх встановлюють власники кафе та ресторанів, аби відвідувачі мали змогу сидіти на вулиці у своєрідному захисті.

Прозорі куполи здебільшого замовляють іноземні компанії. Детальніше про розробку вінничан – читайте далі.

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У вінницькому закладі вже встановили антиковідні кулі

Прозорі, компактні, а головне – безпечні. Антиковідні кулі, встановлені на літньому майданчику у Вінниці, мають захистити відвідувачів від зараження COVID-19.

В одній кулі можуть розміститись 6 відвідувачів. Після кожного гостя їх ретельно дезінфікують.

У них встановлена система вентиляції, яка запускає свіже повітря. Коли в нас немає відвідувачів, ми відкриваємо кулі для провітрювання,

– пояснила івент-менеджерка закладу Анна Мудрик.

Такі кулі виготовляє вінницька фірма. Безкаркасні куполи, які зараз використовуються як антиковідні сфери, компанія розробила ще у 2018 році. Але особливо популярними вони стали у 2020, коли почалася пандемія коронавірусу і виникла потреба у ізоляції відвідувачів.



Антиковідні кулі у Вінниці / Скриншот з відео 24 каналу

Співвласниця компанії Вікторія Нікітчук розповіла, що кулі виготовляють з полікарбонату. Там є ультрафіолетовий захист, циркуляція повітря, вікна, можна опалювати приміщення.

Першу кулю компанія створила для весілля в Лондоні

Власники конструкцій пригадали, найперший запит на виготовлення антиковідної кулі отримали влітку 2020 року для проведення весілля в одному з заміських комплексів Лондона. Гостей похилого віку розмістили у кулях для кращого захисту.

Ми зробили 6 куполів. Весілля пройшло гучно, і в нас почали з’являтись нові запити. Один поїхав в Америку, Австралію, Європу,

– відзначила Вікторія Нікітчук.

У нашій країні такий захист лише набуває популярності. Вінницький заклад, який замовив першим в Україні, розбавив інтер'єр деревцями та підсвічниками, аби всередині було затишніше. Клієнти від такої новинки в захваті.

Після встановлення куль в Вінниці ними зацікавились ще декілька місцевих підприємців. Ціна одного куполу стартує від 50 тисяч гривень, але все залежить від розміру. В найменшій можуть перебувати до 6 людей.

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