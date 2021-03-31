Винницкие предприниматели изготавливают антиковидные шары. Их устанавливают владельцы кафе и ресторанов, чтобы посетители могли сидеть на улице в своеобразной защите.

Прозрачные купола в основном заказывают иностранные компании. Подробнее о разработке винничан – читайте далее.

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В винницком заведении уже установили антиковидные шары

Прозрачные, компактные, а главное – безопасные. Антиковидные шары, установленные на летней площадке в Виннице, должны защитить посетителей от заражения COVID-19.

В одном шаре могут разместиться 6 посетителей. После каждого гостя их тщательно дезинфицируют.

В них установлена система вентиляции, которая запускает свежий воздух. Когда у нас нет посетителей, мы открываем шары для проветривания,

– объяснила ивент-менеджер заведения Анна Мудрик.

Такие шары изготавливает винницкая фирма. Бескаркасные купола, которые сейчас используются как антиковидные сферы, компания разработала еще в 2018 году. Но особенно популярными они стали в 2020, когда началась пандемия коронавируса и возникла потребность в изоляции посетителей.



Антиковидные шары в Виннице / Скриншот из видео 24 канала

Совладелица компании Виктория Никитчук рассказала, что шары изготавливают из поликарбоната. Там есть ультрафиолетовая защита, циркуляция воздуха, окна, можно отапливать помещение.

Первый шар компания создала для свадьбы в Лондоне

Владельцы конструкций вспомнили, что самый первый запрос на изготовление антиковидного шара получили летом 2020 года для проведения свадьбы в одном из загородных комплексов Лондона. Гостей преклонного возраста разместили в шарах для лучшей защиты.

Мы сделали 6 куполов. Свадьба прошла громко, и у нас начали появляться новые запросы. Один уехал в Америку, Австралию, Европу,

– отметила Виктория Никитчук.

В нашей стране такая защита лишь приобретает популярность. Винницкое заведение, которое заказало первым в Украине, разбавило интерьер деревцами и подсвечниками, чтобы внутри было уютнее. Клиенты от такой новинки в восторге.

После установки шаров в Виннице ими заинтересовались еще несколько местных предпринимателей. Цена одного купола стартует от 50 тысяч гривен, но все зависит от размера. В самом маленьком могут находиться до 6 человек.

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