У вінницьких кав'ярнях запустили екоакцію "В свою чашку": чому це важливо
У Вінниці стартувала екологічна акція, яка покликана повернути увагу широкого загалу до проблеми зміни клімату. В межах ініціативи відвідувачам місцевих закладів пропонують взяти каву або чай з собою у власну чашку.
Джерело:пресслужба Вінницької міської ради
Акція "В свою чашку" присвячена до щорічної Міжнародної події – Година Землі. Головна мета – піклування про екологію та збереження природних ресурсів шляхом популяризації сталої культури споживання кави.
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Чому це важливо
За офіційними даними аудитів, 1/5 від всього сміття, що вкидається до контейнерів – це одноразові паперові горнятка. На жаль, в Україні функціонує лише один великий завод, який займається переробкою таких відходів.
В рамках акції до Години землі ми б хотіли почати формувати сталу екозвичку серед жителів і жительок нашого міста – брати каву у свою чашку! Це не лише зменшить, кількість відходів, але і заощадить ресурси,
– відзначає менеджерка програми "Екологічне місто" фонду громади "Подільська громада" Надія Лінчук.
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