У Вінниці стартувала екологічна акція, яка покликана повернути увагу широкого загалу до проблеми зміни клімату. В межах ініціативи відвідувачам місцевих закладів пропонують взяти каву або чай з собою у власну чашку.

Акція "В свою чашку" присвячена до щорічної Міжнародної події – Година Землі. Головна мета – піклування про екологію та збереження природних ресурсів шляхом популяризації сталої культури споживання кави.

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Чому це важливо

За офіційними даними аудитів, 1/5 від всього сміття, що вкидається до контейнерів – це одноразові паперові горнятка. На жаль, в Україні функціонує лише один великий завод, який займається переробкою таких відходів.

В рамках акції до Години землі ми б хотіли почати формувати сталу екозвичку серед жителів і жительок нашого міста – брати каву у свою чашку! Це не лише зменшить, кількість відходів, але і заощадить ресурси,

– відзначає менеджерка програми "Екологічне місто" фонду громади "Подільська громада" Надія Лінчук.

Акція охоплює 20 кав'ярень Вінниці, зокрема:

Coffee to Go

"Чорна Кішка Білий Кіт"

Amelie Crepes&Coffee

Intermezzo Donuts

Tochka Coffee

CoffeeIn

Green Life Coffee

"Кульбабка"

D&D Flowers

Good Bread for Good People

Учасники мають можливість долучитися до порятунку планети, а натомість отримати подарунки від організаторів: наплічники, багаторазові екоторбинки, блокноти, LED-лампи та інше. Щоб отримати презенти, необхідно здійснити 8 "зелених" покупок, за які у кав'ярнях видають спеціальну картку та штампи. У вінницьких кав'ярнях запустили екоакцію "В свою чашку" / Фото пресслужби Вінницької міської ради

Важливий проєкт впроваджується за підтримки та партнерства Вінницької міської ради, Інституту розвитку міст, Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку та Фонду громади "Подільська громада".