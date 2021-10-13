У Вінниці тестують унікальний проєкційний пішохідний перехід
13 жовтня 2021 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:Вінницька міська рада
У Вінниці випробовують інноваційне рішення – проєкційний пішохідний перехід. Нововведення покликане підвищити рівень безпеки пересування.
Наразі такий перехід є єдиним в Україні. Його облаштували по вулиці Магістратській, біля одного з входів у Центральний парк. Відомо, що ця ділянка відрізняється трафіком підвищеної інтенсивності.
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Потужна світлова проєкція дублює традиційну "зебру" – це підвищує видимість у темний час доби або в умовах негоди. Яскраву розмітку можна виявити на відстані 150 метрів, відтак водії можуть завчасно зреагувати на пішохода.
Інноваційний перехід / Фото Вінницька міська рада
Як це працює
- LED-проєктори, які підсвічують смуги переходу, встановлені на стійках освітлення;
- потужність системи – 200 Вт, що надає змогу освітити 4 смуги руху;
- перехід оснащений двома сенсорами руху – підсвічення активується при наближенні пішохода;;
- обладнання синхронізується з вуличним освітленням.