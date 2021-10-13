Наразі такий перехід є єдиним в Україні. Його облаштували по вулиці Магістратській, біля одного з входів у Центральний парк. Відомо, що ця ділянка відрізняється трафіком підвищеної інтенсивності.

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Потужна світлова проєкція дублює традиційну "зебру" – це підвищує видимість у темний час доби або в умовах негоди. Яскраву розмітку можна виявити на відстані 150 метрів, відтак водії можуть завчасно зреагувати на пішохода.

Інноваційний перехід / Фото Вінницька міська рада

Як це працює

LED-проєктори, які підсвічують смуги переходу, встановлені на стійках освітлення;

потужність системи – 200 Вт, що надає змогу освітити 4 смуги руху;

перехід оснащений двома сенсорами руху – підсвічення активується при наближенні пішохода;;

обладнання синхронізується з вуличним освітленням.

Найближчим часом фахівці перевірятимуть ефективність рішення. Крім того, у місті активно впроваджують інші технології для підвищення безпеки руху, зокрема ті, що виправдали себе в передових країнах світу.