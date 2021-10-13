Пока этот переход является единственным в Украине. Его обустроили по улице Магистратской, возле одного из входов в Центральный парк. Известно, что этот участок отличается трафиком повышенной интенсивности.

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Мощная световая проекция дублирует традиционную "зебру" – это повышает видимость в темное время суток или в условиях непогоды. Яркую разметку можно обнаружить на расстоянии 150 метров, поэтому водители могут заранее среагировать на пешехода.

Инновационный переход / Фото Винницкий городской совет

Как это работает

LED-проекторы, которые подсвечивают полосы перехода, установленны на стойках освещения;

мощность системы – 200 Вт, что дает возможность осветить 4 полосы движения;

переход оснащен двумя сенсорами движения – подсветка активируется при приближении пешехода;

оборудование синхронизируется с уличным освещением.

В ближайшее время специалисты будут проверять эффективность решения. Кроме того, в городе активно внедряют другие технологии для повышения безопасности движения, в частности те, которые оправдали себя в передовых странах мира.