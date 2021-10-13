Пока этот переход является единственным в Украине. Его обустроили по улице Магистратской, возле одного из входов в Центральный парк. Известно, что этот участок отличается трафиком повышенной интенсивности.
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Мощная световая проекция дублирует традиционную "зебру" – это повышает видимость в темное время суток или в условиях непогоды. Яркую разметку можно обнаружить на расстоянии 150 метров, поэтому водители могут заранее среагировать на пешехода.
Инновационный переход / Фото Винницкий городской совет
Как это работает
- LED-проекторы, которые подсвечивают полосы перехода, установленны на стойках освещения;
- мощность системы – 200 Вт, что дает возможность осветить 4 полосы движения;
- переход оснащен двумя сенсорами движения – подсветка активируется при приближении пешехода;
- оборудование синхронизируется с уличным освещением.