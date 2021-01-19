Вінницькі айтішники створили застосунок, за допомогою якого можна отримувати відгуки від клієнтів за їхніми емоціями й тембром голосу. Розробка має назву Remo App.

Автори ідеї – Ярослава Марущак та Ярослав Яхимович. Дівчина є магістеркою, а хлопець – аспірантом Вінницького національного технічного університету. Розробники представили свою програму на міжнародному хакатоні Developer Week Global, що відбувався в онлайн-форматі, пише "День".

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Remo App використовує камеру та мікрофон для зчитування виразу обличчя, емоцій та тембру голосу. Алгоритм аналізує отримані дані та визначає рівень задоволеності клієнта.

Додаток для відгуків, який зчитує емоції та голос / Скріншот Remo App

Чим корисний додаток

Ідею українських фахівців високо оцінили організатори заходу. Головна мета розробників – забезпечити суспільну користь.

Суть хакатону була представити ідею, яка покращить твоє місто. Ми задумували цей додаток, як ідею для вінницьких "Прозорих офісів", що допомогло б дуже швидко робити аналітику по задоволеності громадян наданням адміністративних послуг,

– розповідає Ярослава Марущак.

Відзначають, що такий вид оцінювання якості обслуговування може застосовуватися в лікарнях, ресторанах, чи інших установах. Remo App – зручний помічник для майбутніх відвідувачів, адже вони зможуть миттєво побачити найсвіжіші реакції та оцінити заклад.

Наразі розробники займаються удосконаленням застосунку, проводять тестування та готують його до запуску на український ринок.