Школяр із Краматорська, що на Донеччині, Єгор Попович розробив мобільний застосунок із цікавими локаціями у місті. Додаток отримав назву "Не нудне місто".

Серед цікавинок можна побачити оригінальні мурали, які розкидані по всьому місту, а також найменші пам'ятки та скульптури, які є у Краматорську, повідомляє "Донеччина TV".

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За перший тиждень роботи додаток почали завантажувати користувачі. Там можна не лише детальніше дізнатись про туристичні локації, а й пройти квести – в якому потрібно знайти або ж порахувати пам'ятники.

Ми розділилися і разом ходили, фотографували, запам'ятовували координати їхні. Хочемо додати ще всілякі пам'ятки та меморіали, пов'язані з історією,

– пояснив співавтор розробки Єгор Попович.

"Йому хотілося зробити якийсь цікавий внесок у розвиток міста, тим самим привабити більше людей. Аби вони ходили, щось відкривали для себе, цікаві місця", – додала Олена Кучерук, громадська активістка.

Школяр створив мобільний додаток про Краматорськ: відео "Донеччина TV".

Зауважимо, що допомагали Поповичу його ровесники, а також інші однодумці – їх хлопець знайшов у соцмережі. Загалом на розробку додатку знадобилось приблизно 2 місяці.