Винницкие айтишники создали приложение, с помощью которого можно получать отзывы от клиентов по их эмоциям и тембру голоса. Разработка называется Remo app.

Авторы идеи – Ярослава Марущак и Ярослав Яхимович. Девушка является магистром, а парень – аспирантом Винницкого национального технического университета. Разработчики представили свою программу на международном хакатоне Developer Week Global, который проходил в онлайн-формате, пишет "День".

Примечательно: Украинский школьник создал мобильное приложение о своем городе: детали

Remo App использует камеру и микрофон для считывания выражения лица, эмоций и тембра голоса. Алгоритм анализирует полученные данные и определяет уровень удовлетворенности клиента.

Приложение для отзывов, которое считывает эмоции и голос / Cкриншот Remo App