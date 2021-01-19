В Виннице IT-специалисты создали приложение для отзывов: считывает эмоции и голос
Винницкие айтишники создали приложение, с помощью которого можно получать отзывы от клиентов по их эмоциям и тембру голоса. Разработка называется Remo app.
Авторы идеи – Ярослава Марущак и Ярослав Яхимович. Девушка является магистром, а парень – аспирантом Винницкого национального технического университета. Разработчики представили свою программу на международном хакатоне Developer Week Global, который проходил в онлайн-формате, пишет "День".
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Remo App использует камеру и микрофон для считывания выражения лица, эмоций и тембра голоса. Алгоритм анализирует полученные данные и определяет уровень удовлетворенности клиента.
Приложение для отзывов, которое считывает эмоции и голос / Cкриншот Remo App
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