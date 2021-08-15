Від ідеї до розробки: винахідники, які прославляють Україну на світовій арені

Українських науковців та винахідників глибоко шанують в усьому світі. Наші земляки – автори безлічі розробок, які змінили світ. Варто згадати хоча б гвинтокрил, електричний трамвай та вакцини проти чуми й холери.

Кожен відомий дослідник колись починав з ідеї та впевнено йшов до реалізації задуму. Однак усіх їх об'єднує одне: вони працювали не заради визнання, а задля того, аби покращити життя людей.

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Перед 30-ю річницею Дня Незалежності Інновації 24 розповідають про легендарних українських винахідників, які так чи інакше здійснили революцію.

Легендарні українські винахідники

Олександр Стародубцев

реформа державних закупівель: перша та єдина у світі система ProZorro

Олександр Стародубцев – громадський діяч та реформатор, який запропонував унікальну систему публічних державних закупівель ProZorro, аналогів якої досі немає у світі.

Активіст мав на меті повністю реформувати систему державних закупівель, а головне – зробити її прозорою.

Як це працює

Prozorro базується на 3 основних принципах:

Всі бачать все: на платформі користувач може ознайомитися з процесом держзакупівель – від оголошення до переможців. Конкуренція понад усе: більше учасників на торгах, більше конкуренція, як наслідок – економія коштів платників податків. Золотий трикутник партнерства: система працює відповідно до інтересів держави (відповідає за правила гри та безпеку), бізнесу (забезпечує сервіс і конкуренцію) і громадянського суспільства (гарантує контроль та моніторинг).

Як працює перша та єдина у світі система Prozorro: відео

Іван Селезньов

За даними компанії, щороку в Україні за допомогою тендерів здійснюютьсяТак, завдяки прозорості й конкуренції Prozorro забезпечуєультразвукові технологіїрукавичка для людей із вадами зору

Рукавичка для людей з вадами зору / Фото фейсбук S.A.L.-show

Юний винахідник із Луганська Іван Селезньов вже встиг вразити світ своїм винаходом! Проєкт отримав назву "Нове чуття: ультразвукова рукавичка для просторової орієнтації людей з вадами зору". У 2013 році його революційна розробка потрапила до трійки найкращих винаходів світу. Вражає, чи не так?

Хлопець розробив прилад для людей з вадами зору й представив його на престижному міжнародному конкурсі Intel International Science and Engineering Fair. Винахідник застосував принцип, який допомагає кажанам орієнтуватись у просторі вночі: прилад надсилає у простір ультразвукові хвилі, а у разі виявлення перешкоди – повертає їх назад. Безперечно, така річ може стати надзвичайно корисною для безлічі людей.

Талановитим юнаком та його авторською технологією зацікавилися американські інвестори, які готові до співпраці та фінансування комерційного виробництва. Однак молодий українець прагне реалізувати свій проєкт саме на Батьківщині.

Володимир Татаренко

літакобудуваннякапсула, що допомагає врятуватися під час авіакатастрофи

Авіаційна промисловість – одна з провідних галузей, представники якої прославляли та продовжують прославляти Україну у світі. Одним із таких легендарних постатей є Володимир Татаренко – вчений, інженер та почесний авіабудівник України. Автор безлічі патентів та праць, лауреат Державної премії РСР у галузі науки й техніки за участь у створенні "Ан-Мрія".

Унікальний винахід українця – рятувальна капсула: дивіться відео

Про розробку

Вчений розробив технологію, яка майже на 100% забезпечує порятунок під час авіакатастрофи – при злеті, в польоті та на посадці. Так, він пропонує обладнати літаки спеціальними капсулами, які від'єднуватимуться у разі непередбачуваної ситуації. Безпечний порятунок стане можливим завдяки:

парашутам, що виштовхують капсулу;

датчику, який визначає відстань до землі;

пороховим двигунам, які гальмують контейнер та забезпечують приземленню з нульовою швидкістю.

Прикро, що такий потужний винахід українця залишається лише кресленням та патентом. Можливо, вченому таки вдасться залучитися підтримкою й реалізувати свій проєкт, тим самим врятувати численних людей від гибелі в авіакатастрофі.

Людмила Сеногонова

товарознавствоцукерки для спортсменів

Шоколадні цукерки / Фото Unsplash

Наступна героїня нашої добірки – Людмила Сеногонова – доктор технічних наук кафедри товарознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона створила рецепт здорових цукерок, які:

покращують самопочуття;

підвищують витривалість, розумову та фізичну активність;

не спричинюють появу зайвої ваги.

Людмила розробила "Імпульс", "Енергію спорту" та "Драйв" – окремий вид цукерок на окремий вид спорту. До їхнього складу входять горіхи, шоколад та сухофрукти. Однак "родзинкою" продукту є спеціальна функціональна композиція, яка й забезпечує позитивний ефект від вживання цукерок.

Дієвість цукерок підтвердили спортсмени Олімпійської збірної України. За їхніми словами, спостерігається разюче підвищення працездатності, тонусу, покращення загального стану організму та впливу на нього фізичних навантажень.

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Іван Чуба

IT-технологіїтехнологія бездротової зарядки TechNovator

Бездротова зарядка TechNovator / Фото TechNovator

Його рішення – унікальна бездротова зарядка TechNovator, яка може заряджати одразу декілька пристроїв на відстані. Вона складається з базової станції та модуля, який прикріплюється до телефона.

Неймовірно, однак в перспективі кожен зможе заряджати свої смартфони віддалено!

Роман Бєлкін

електронна інженеріяпристрій Cardiomo

Як працює Cardiomo / Фото Скриншот Cardiomo

Роман винайшов пристрій, який покликаний контролювати стан організму та сигналізувати про можливі відхилення. Все просто – система аналізує параметри та передає дані на смартфон.

Що відомо про пристрій

невеликий за розміром;

стійкий до води;

кріпиться під серцем людини за допомогою клейких електродів;

має потужну батарею – підзарядка потрібна раз на 10 днів.

31% летальних випадків у світі спричинюють серцеві захворювання, а 80% з них – можна попередити.

Вражає, але пристрій відкриває можливість контролювати стан та піклуватися про здоров'я близьких 24/7. Відтепер відстань – не має значення! Cardiomo – ваш надійний помічник, який оперативно попередить про зміни, аби вчасно зреагувати на небезпеку.

Нана Войтенко

нейробіологія, дослідження болюекспериментальне лікування клітин, які беруть участь у больових синдромах



Нана Войтенко / Фото інституту фізіології імені О.О. Богомольця

Професорка, докторка біологічних наук, завідувачка відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. Головний напрям роботи дослідниці – природа людського болю. Мета її діяльності полягає у наближенні лікування надскладних захворювань.

Дослідниці вдалося те, що раніше не вдавалося нікому: визначити, як трансформується кальцієва сигналізація в сенсорних нейронах та як змінюється проведення больової інформації при різних ускладненнях в організмі.

Єгор Анчишкін

IT-сфератехнологія розпізнавання облич та об'єктів Viewdle

Єгор Анчишкін – молодий IT-фахівець, який запропонував унікальну технологію розпізнавання облич та об'єктів. Його винаходом зацікавився увесь світ! Сьогодні Viewdle – це українсько-американська компанія з центром досліджень та розробки ПЗ у Києві та штаб-квартирою у Сан-Хосе, Каліфорнія.

Застосунок Viewdle / Cкриншот Viewdle

Про Viewdle: коротко

автор розробки зосередився на технології комп'ютерного зору;

працює у мобільному додатку: розпізнає обличчя під час фотографування, завантажує знімок у соцмережі та відзначає користувачів;

розпізнає обличчя під час фотографування, завантажує знімок у соцмережі та відзначає користувачів; у 2008 році стартап привернув венчурні інвестиції на суму 12 мільйонів доларів;

перший український стартап, який придбала корпорація Google – щонайменше за 30 мільйонів доларів.

Світлана Марченко

біологічні наукипортативний біосенсор, що може діагностувати ниркову недостатність



Процедура гемодіалізу / Фото Getty Images

Кандидатка біологічних наук розробила пристрій, аналогів якому немає в Україні. Її портативний біосенсор може аналізувати показники глюкози, креатиніну та сечовини, що допомагає діагностувати ниркову недостатність у домашніх умовах та на ранніх стадіях. Крім того, прилад планують використовувати для визначення тривалості процедури гемодіалізу.

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Елла Лібанова

економікаметодика оцінки якості життя

Елла Лібанова / Фото НАН України

Упродовж всього свого життя Елла Лібанова вивчає соціальну економіку, демографію та економіку праці. Вона є академіком Національної академії наук України, ба більше, – єдиною жінкою, яка увійшла до президії НАН за 102 роки існування.

Елла Лібанова – професор, доктор економічних наук та заслужений економіст України. Авторка понад 200 наукових праць, зокрема, 30 – у передових міжнародних виданнях: ООН, ЮНІСЕФ, Світового банку тощо. Її багаторічна дослідницька робота реалізована у методиці вимірювання людського розвитку на рівні областей, яка сьогодні на постійній основі застосовується у Держкомстаті.