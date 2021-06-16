Новітнє устаткування розробили член-кореспондент НАН України Володимир Нестеренков та науковий співробітник Владислав Матвійчук. Обладнання використовуватимуть на авіабудівних та турбінобудівних підприємствах України.

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Пілотна електронно-променева установка для 3D друку / Фото пресслужби НАН України

Що відомо

Продуктивність розробки становить 80 см3 за годину. Керування роботою обладнання і технологічним процесом 3D друку повністю автоматизоване і здійснюється промисловим комп'ютером.

Устаткування складається з:

малогабаритної вакуумної камери;

механізмів переміщення платформи по вертикалі;

механізмів подачі та розподілу металевого порошку;

електронно-променевої гармати з максимальною потужністю електронного пучка 60 кВт;

високовольтного джерела живлення.

Фахівці зазначають, що адитивні технології у поєднанні з програмним забезпеченням для автоматичного проєктування відкривають можливості виготовляти вироби заданої форми з унікальними властивостями, які неможливо отримати іншим способом. Крім того, вони зменшують витрати матеріалу та час виробництва і виходу виробу на ринок.