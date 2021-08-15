От идеи до разработки: изобретатели, которые прославляют Украину на мировой арене

Украинских ученых и изобретателей глубоко уважают во всем мире. Наши земляки – авторы множества разработок, которые изменили мир к лучшему. Стоит вспомнить хотя бы вертолет, электрический трамвай и вакцины против чумы и холеры.

Каждый известный исследователь когда-то начинал с идеи и уверенно шел к реализации замысла. Однако всех их объединяет одно: они работали не ради признания, а для того, чтобы улучшить жизнь людей.

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Перед 30-й годовщиной Дня Независимости Инновации 24 рассказывают о легендарных украинских изобретателях, которые так или иначе осуществили революцию.

Легендарные украинские изобретатели

Александр Стародубцев

реформа государственных закупокпервая и единственная в мире система ProZorro

Александр Стародубцев – общественный деятель и реформатор, который предложил уникальную систему публичных государственных закупок ProZorro – аналогов в мире пока нет.

Активист имел целью полностью реформировать систему государственных закупок, а главное – сделать ее прозрачной.

Как это работает

Prozorro базируется на 3 основных принципах:

Все видят все: на платформе пользователь может ознакомиться с процессом госзакупок – от объявления до победителей; Конкуренция превыше всего: больше участников на торгах, больше конкуренция и как следствие – экономия средств налогоплательщиков; Золотой треугольник партнерства: система работает в соответствии с интересами государства (отвечает за правила игры и безопасность), бизнеса (обеспечивает сервис и конкуренцию) и гражданского общества (гарантирует контроль и мониторинг).

Как работает первая и единственная в мире система Prozorro: видео

По данным компании, ежегодно в Украине с помощью тендеров осуществляются продажи товаров и услуг на сумму около 600 миллиардов гривен. Так, благодаря прозрачности и конкуренции Prozorro обеспечивает экономию государственных средств в размере 10%.

Иван Селезнев

ультразвуковые технологииперчатка для людей с недостатками зрения

Перчатка для людей с недостатками зрения / Фото фейсбук S.A.L.-show

Юный изобретатель из Луганска Иван Селезнев уже успел поразить мир своим изобретением! Проект получил название "Новое чувств: ультразвуковая перчатка для пространственной ориентации слабовидящих". В 2013 году его революционная разработка попала в тройку лучших изобретений мира. Впечатляет, не так ли?

Парень разработал прибор для слабовидящих и представил его на престижном международном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair. Изобретатель применил принцип, который помогает летучим мышам ориентироваться в пространстве ночью: прибор посылает в пространство ультразвуковые волны, а в случае обнаружения препятствия – возвращает их обратно. Бесспорно, такая вещь может стать чрезвычайно полезной для множества людей.

Талантливым юношей и его авторской технологии заинтересовались американские инвесторы, которые готовы к сотрудничеству и финансированию коммерческого производства. Однако молодой украинец стремится реализовать свой проект именно на Родине.

Владимир Татаренко

самолетостроениекапсула, что помогает спастись во время авиакатастрофы

Авиационная промышленность – одна из ведущих отраслей, представители которой прославляли и продолжают прославлять Украину в мире. Одним из таких легендарных фигур является Владимир Татаренко – ученый, инженер и почетный авиастроитель Украины. Автор множества патентов и работ, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за участие в создании "Ан-Мрия".

Уникальное изобретение украинца – спасательная капсула: смотрите видео

О разработке

Ученый разработал технологию, которая почти на 100% обеспечивает спасение во время авиакатастрофы – при взлете, в полете и на посадке. Так, он предлагает оборудовать самолеты специальными капсулами, которые будут отсоединяться в случае непредвиденной ситуации. Безопасное спасение станет возможным благодаря:

парашютам, что выталкивают капсулу;

датчику, который определяет расстояние до земли;

пороховым двигателям, которые тормозят контейнер и обеспечивают приземление с нулевой скоростью.

Обидно, что такое мощное изобретение украинца остается только чертежом и патентом. Возможно, ученому удастся заручиться поддержкой и реализовать свой проект, тем самым спасти многочисленных людей от гибели в авиакатастрофе.

Людмила Сеногонова

товароведениеконфеты для спортсменов

Шоколадные конфеты / Фото Unsplash

Следующая героиня нашей подборки – Людмила Сеногонова – доктор технических наук кафедры товароведения Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Она создала рецепт здоровых конфет, которые:

улучшают самочувствие; повышают выносливость, умственную и физическую активность; не приводят появление лишнего веса.

Людмила разработала "Импульс", "Энергию спорта" и "Драйв" – отдельный вид конфет на отдельный вид спорта. В их состав входят орехи, шоколад и сухофрукты. Однако "изюминкой" продукта является специальная функциональная композиция, и обеспечивает положительный эффект от употребления конфет.

Действенность конфет подтвердили спортсмены Олимпийской сборной Украины. По их словам, наблюдается поразительное повышение работоспособности, тонуса, улучшение общего состояния организма и влияния на него физических нагрузок.

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Иван Чуба

IT-технологиитехнология беспроводной зарядки TechNovator

Беспроводная зарядка TechNovator / Фото TechNovator

Его решение – уникальная беспроводная зарядка TechNovator, которая может заряжать сразу несколько устройств на расстоянии. Она состоит из базовой станции и модуля, который прикрепляется к телефону.

Невероятно, но в перспективе каждый сможет заряжать свои смартфоны отдаленно!

Роман Белкин

электронная инженерияустройство Cardiomo

Как работает Cardiomo / Фото Скриншот Cardiomo

Роман изобрел устройство, которое призвано контролировать состояние организма и сигнализировать о возможных отклонениях. Все просто – система анализирует параметры и передает данные на смартфон.

Что известно об устройстве

небольшой по размеру;

устойчив к воде;

крепится под сердцем человека с помощью клейких электродов;

имеет мощную батарею – подзарядка нужна раз в 10 дней.

31% летальных случаев в мире вызывают сердечные заболевания, а 80% из них – можно предупредить.

Поразительно, но устройство открывает возможность контролировать состояние и заботиться о здоровье близких 24/7. Теперь расстояние – не имеет значения! Cardiomo – ваш надежный помощник, который оперативно предупредит об изменениях, чтобы вовремя среагировать на опасность.

Нана Войтенко

нейробиология, исследования болиэкспериментальное лечение клеток, участвующих в болевых синдромах

Нана Войтенко / Фото института физиологии имени А.А. Богомольца

Профессор, доктор биологических наук, заведующая отделом сенсорной сигнализации Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины. Главное направление работы исследовательницы – природа человеческой боли. Цель ее деятельности заключается в приближении лечения сложнейших заболеваний.

Исследовательнице удалось то, что раньше не удавалось никому: определить, как трансформируется кальциевая сигнализация в сенсорных нейронах и как меняется проведения болевой информации при различных осложнениях в организме.

Егор Анчишкин

IT-сфератехнология распознавания лиц и объектов Viewdle

Егор Анчишкин – молодой IT-специалист, который предложил уникальную технологию распознавания лиц и объектов. Его изобретением заинтересовался весь мир! Сегодня Viewdle – это украинско-американская компания с центром исследований и разработки ПО в Киеве и штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния.

Приложение Viewdle / Cкриншот Viewdle

О Viewdle: коротко

автор разработки сосредоточился на технологии компьютерного зрения;

работает в мобильном приложении: распознает лицо во время фотографирования, загружает снимок в соцсети и отмечает пользователей;

распознает лицо во время фотографирования, загружает снимок в соцсети и отмечает пользователей; в 2008 году стартап привлек венчурные инвестиции на сумму 12 миллионов долларов;

первый украинский стартап, который приобрела корпорация Google – минимум за 30 миллионов долларов.

Светлана Марченко

биологические наукипортативный биосенсор, что может диагностировать почечную недостаточность

Процедура гемодиализа / Фото Getty Images

Кандидат биологических наук разработала устройство, аналогов которому нет в Украине. Ее портативный биосенсор может анализировать показатели глюкозы, креатинина и мочевины, что помогает диагностировать почечную недостаточность в домашних условиях и на ранних стадиях. Кроме того, прибор планируется использовать для определения продолжительности процедуры гемодиализа.

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Элла Либанова

экономикаметодика оценки качества жизни

Элла Либанова / Фото НАН Украины

В течение всей своей жизни Элла Либанова изучает социальную экономику, демографию и экономику труда. Она является академиком Национальной академии наук Украины, более того, – единственной женщиной, которая вошла в президиум НАН за 102 года существования.

Элла Либанова – профессор, доктор экономических наук и заслуженный экономист Украины. Автор более 200 научных работ, в частности, 30 – в передовых международных изданиях: ООН, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и тому подобное. Ее многолетняя исследовательская работа реализована в методике измерения человеческого развития на уровне областей, которая сегодня на постоянной основе применяется в Госкомстате.