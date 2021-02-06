В Україні діють десятки крафтових пивоварень. Вони працюють за принципом безвідходного виробництва, розвивають локальний туризм, пропонують якісний продукт. Про досвід трьох пивоварень неподалік Тернополя – читайте далі.

Малі приватні броварні з'явилися наприкінці 1960-х років у США. Тоді це було відповіддю малих броварів на масове виготовлення пива, яке насичувало ринок дешевою та однотипною продукцією.

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Нові приватні пивоварні спеціалізувались на виготовленні якісного авторського пива. Термін "крафт" (від англ. craft – ручна робота) щодо пива вперше використали у США в 1984 році.

Довідка. Крафтове броварство – виробництво пива невеликими, як правило, приватними броварнями, які використовують традиційні рецепти і роблять акцент на смаку та якості пива.

WELLyki BEERky

Родина Смачил відкрила свою сімейну пивоварню неподалік Тернополя в селищі Великі Бірки. Назва броварні перегукується із назвою селища – WELLyki BEERky.



Микола Смачило варить пиво з 2003 року / Фото Ukraīner, Микола Король

Смачили варять пиво усією родиною. Микола відповідає за розбудову пивоварні та її адміністрування, а його дружина контролює сам процес варіння пива.

Пиво – наша сімейна справа, яку ми реалізовуємо. Можливо, комусь наша історія видасться повільними, поступальними кроками, але насправді це все робиться, аби зберегти власну незалежність,

– підкреслив Микола.

Реалізують пиво у самій пивоварні, а також у декількох місцевих магазинах. Планують поступово розширювати географію продажів, а також відкривати дегустаційну залу.

"Микулинецький Бровар"

За однією з легенд, перша броварня у Микулинцях з'явилася ще у ХV столітті, тому історія пивоваріння тут сягає сотень років. Особливість броварні у Микулинцях полягає у майже повністю закритому циклі виробництва.



"Микулинецький Бровар" виготовляє 20 сортів пива / Фото Ukraīner, Микола Король

Роман Яріш, власник броварні розповідає, що практично усі складові для пивоваріння вони вирощують самі. Він вбачає перспективи розвитку крафтового броварства, яке допомагає розвиватись й суміжним галузям.

Зокрема, "Микулинецький Бровар" закуповує хміль, вирощений в Україні, вирощує власний ячмінь, а відходи від пивного виробництва використовує як корм для тварин на своїй же фермі.

"Стара пивниця"

Володимира Ярему на пивоваріння надихнула історія рідного селища Козова. Свого часу там народився підприємець Альфред фон Вакано, який у XIX сторіччі заснував Жигулівську пивоварню.



Володимир Ярема заснував броварню з батьком / Фото Ukraīner, Микола Король

Тоді Володимир з друзями вирішили організувати фестиваль на честь 170-річчя від дня народження пивовара. Саме з цих подій і почалась історія "Старої пивниці".

Хочеться, аби у нас відродилося якесь виробництво. Бо містечко останнім часом занепадає. Маленькі міста мають право на свою легенду, і, відповідно, навколо цього воно має розвиватися,

– зазначив він.

Для фестивалю "КозаФест", який за значенням тепер ніби другий День міста, Володимир зварив пиво "Золота коза" – з українського солоду й хмелю.

Чоловік говорить, що крафтові пивовари часто намагаються варити пиво з іноземних сортів солоду й хмелю, забуваючи про те, що українські також мають свій унікальний смак.

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