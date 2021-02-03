Митець із Володимира-Волинського Анатолій Бойко оздоблює шкаралупу яйця так, що дивує майстрів й досвідчених науковців. Він винайшов унікальну техніку.

Джерело: Ukraїner

Чоловік оздоблює їх дорогоцінним камінням, "вбирає" у метал і надає їм незвичайної форми. Завдяки своїм винаходам із обрамлення яєчної шкаралупи Анатолій Бойко став відомим на весь світ.

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Про роботи художника

Митець прикрашає її мереживом із бронзи й срібла, інкрустує різним камінням, зокрема, Swarowski та навіть витягує шкаралупу в спіраль.

Зверніть увагу! Дивовижні техніки оздоблення — результат кропітких досліджень митця, адже матеріал є дуже крихким та потребує філігранної роботи.

Як розповів Бойко, йому доводиться вивчати тригонометрію та хімію. Адже без знання цих наук нереально побудувати та все сконцентрувати.

По законах фізики та хімії шкаралупу можна лише розчинити, її нереально витягнути. А у мене це виходить,

– наголосив він.

Серед важливих здобутків художника – ковка сріблом по яєчній шкаралупі, обрамлення металом, а також яйця з "секретами", тобто прихованими деталями.

При цьому, майстер змушений вдихати отруйні пари, адже оздоблюючи кожне яйце працює з хімічними реактивами.

Бойко: Я – українець, патріот своєї країни

Бойко є рекордсменом Книги рекордів України, а його роботи купують й експонують світові музеї. Він поки не готовий передавати свої знання за кордон. Прагне, аби його досвід залишився надбанням українців.

Українець винайшов унікальну техніку / Фото Ukraїner, Дмитро Бартош



Певну кількість своїх виробів регулярно передає на аукціони, щоб вторговані гроші відправляти українським військовим у російсько-українській війні чи волонтерам, які їх підтримують.

"В мене хотіли мою технологію довідатися, щоб я переїхав. Я кажу: "Ні, з України воно не вийде. Це є надбання України, що я винайшов. Я – українець, патріот своєї країни. Воно з України нікуди не піде, хай воно буде українським", – наголосив майстер.

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