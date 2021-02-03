Попри закони фізики: українець винайшов нові техніки оздоблення шкаралупи – відео
Митець із Володимира-Волинського Анатолій Бойко оздоблює шкаралупу яйця так, що дивує майстрів й досвідчених науковців. Він винайшов унікальну техніку.
Джерело: Ukraїner
Чоловік оздоблює їх дорогоцінним камінням, "вбирає" у метал і надає їм незвичайної форми. Завдяки своїм винаходам із обрамлення яєчної шкаралупи Анатолій Бойко став відомим на весь світ.
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Про роботи художника
Митець прикрашає її мереживом із бронзи й срібла, інкрустує різним камінням, зокрема, Swarowski та навіть витягує шкаралупу в спіраль.
Як розповів Бойко, йому доводиться вивчати тригонометрію та хімію. Адже без знання цих наук нереально побудувати та все сконцентрувати.
По законах фізики та хімії шкаралупу можна лише розчинити, її нереально витягнути. А у мене це виходить,
– наголосив він.
Серед важливих здобутків художника – ковка сріблом по яєчній шкаралупі, обрамлення металом, а також яйця з "секретами", тобто прихованими деталями.
При цьому, майстер змушений вдихати отруйні пари, адже оздоблюючи кожне яйце працює з хімічними реактивами.
Бойко: Я – українець, патріот своєї країни
Бойко є рекордсменом Книги рекордів України, а його роботи купують й експонують світові музеї. Він поки не готовий передавати свої знання за кордон. Прагне, аби його досвід залишився надбанням українців.
Українець винайшов унікальну техніку / Фото Ukraїner, Дмитро Бартош
Певну кількість своїх виробів регулярно передає на аукціони, щоб вторговані гроші відправляти українським військовим у російсько-українській війні чи волонтерам, які їх підтримують.
"В мене хотіли мою технологію довідатися, щоб я переїхав. Я кажу: "Ні, з України воно не вийде. Це є надбання України, що я винайшов. Я – українець, патріот своєї країни. Воно з України нікуди не піде, хай воно буде українським", – наголосив майстер.
Більше про Анатолія та його вироби: дивіться відео Ukraїner
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