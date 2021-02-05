Возрождают украинское пивоварения: опыт 3 крафтовых пивоварен – видео
В Украине действуют десятки крафтовых пивоварен. Они работают по принципу безотходного производства, развивают локальный туризм, предлагают качественный продукт. Об опыте трех пивоварен близ Тернополя – читайте дальше.
Источник:Ukraīner
Малые частные пивоварни появились в конце 1960-х годов в США. Тогда это было ответом малых пивоваров на массовое изготовление пива, которое насыщало рынок дешевой и однотипной продукцией.
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Новые частные пивоварни специализировались на изготовлении качественного авторского пива. Термин "крафт" (от англ. craft – ручная работа) относительно пива впервые использовали в США в 1984 году.
WELLyki BEERky
Семья Смачило открыла свою семейную пивоварню близ Тернополя в поселке Большие Бирки. Название пивоварни перекликается с названием поселка – WELLyki BEERky.
Николай Смачило варит пиво с 2003 года / Фото Ukraīner, Николай Король
Смачило варят пиво всей семьей. Николай отвечает за развитие пивоварни и ее администрирования, а его жена контролирует сам процесс варки пива.
Пиво – наше семейное дело, которое мы реализуем. Возможно, кому-то наша история покажется медленными, поступательными шагами, но на самом деле это все делается, чтобы сохранить собственную независимость,
– подчеркнул Николай.
Реализуют пиво в самой пивоварни, а также в нескольких местных магазинах. Планируется постепенно расширять географию продаж, а также открывать дегустационный зал.
"Микулинецкий Бровар"
По одной из легенд, первая пивоварня в Микулинцах появилась еще в ХV веке, поэтому история пивоварения здесь достигает сотен лет. Особенность пивоварни в Микулинцах состоит в почти полностью закрытом цикле производства.
"Микулинецкий Бровар" производит 20 сортов пива / Фото Ukraīner, Николай Король
Роман Яриш, владелец пивоварни рассказывает, что практически все составляющие для пивоварения они выращивают сами. Он видит перспективы развития крафтовой пивоварения, которое помогает развиваться и смежным отраслям.
В частности, "Микулинецкий Бровар" закупает хмель, выращенный в Украине, выращивает собственный ячмень, а отходы от пивного производства использует в качестве корма для животных на своей же ферме.
"Старая пивная"
Владимира Ярему на пивоварение вдохновила история родного поселка Козова. В свое время там родился предприниматель Альфред фон Вакано, который в XIX веке основал Жигулевскую пивоварню.
Владимир Ярема основал пивоварню с отцом / Фото Ukraīner, Николай Король
Тогда Владимир с друзьями решили организовать фестиваль в честь 170-летия со дня рождения пивовара. Именно из этих событий и началась история "Старой пивной".
Хочется, чтобы у нас возродилось какое-то производство. Потому городок в последнее время приходит в упадок. Маленькие города имеют право на свою легенду, и, соответственно, вокруг этого оно должно развиваться,
– отметил он.
Для фестиваля "КозаФест", который по значению теперь вроде второй День города, Владимир сварил пиво "Золотая коза" – с украинского солода и хмеля.
Мужчина говорит, что крафтовые пивовары часто пытаются варить пиво из иностранных сортов солода и хмеля, забывая о том, что украинские также имеют свой уникальный вкус.
Более об опыте украинских крафтовых пивоваров: смотрите в видео Ukraīner
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