Його проєкт отримав назву Solar Veloroute. Попередньо він розроблений для районів Швейцарії та Дубая (столиці ОАЕ). Проте конструкцію можна спорудити будь-де, незалежно від місця чи погодних умов.

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Який вигляд матиме Solar Veloroute

Це частково закрита арка, побудована з сонячних панелей. Вони встановлені одна на одній та прикріплені до сталевих прогонів з труб.

"Дах" з сонячних панелей не лише захищає велосипедистів та пішоходів від сонця чи, наприклад, дощу. Він також виробляє електроенергію.



Велосипедний тунель з сонячними панелями / Проєкт Solar Veloroute



Інноваційний проєкт німецького архітектора / Проєкт Solar Veloroute



Такий вигляд може мати розробка німця / Проєкт Solar Veloroute



Тунель захищатиме від сонця та дощу й вироблятиму енергію / Проєкт Solar Veloroute

Архітектор планує й надалі розвивати свій проєкт. Мовиться про встановлення у тунелі зарядних станцій для велосипедів або мобільних телефонів.

Що каже розробник

Куцзія пояснив, що вироблену за день електроенергію можна використовувати для місцевих зарядних станцій та освітлення. Водночас зібрану надлишкову енергію – для додаткових послуг.

Один кілометр Solar Veloroute може забезпечити близько 2000 МВт-год електроенергії для живлення 750 домогосподарств або забезпечити електроенергією понад 1000 електромобілів,

– запевнив він.

Архітектор також зауважив, що конструкція може змінюватися відповідно до умов конкретної місцевості. Різною може бути кількість рядів панелей, відстань між модулями чи їх нахил.

Крім цього, проєкт покликаний привернути увагу до теми сталого розвитку та спонукати перехожих дізнатися більше про те, що вони можуть зробити, аби зберегти довкілля.