Его проект получил название Solar Veloroute. Предварительно он разработан для районов Швейцарии и Дубая (столицы ОАЭ). Однако конструкцию можно соорудить где, независимо от места или погодных условий.

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Как будет выглядеть Solar Veloroute

Это частично закрыта арка, построенная из солнечных панелей. Они установлены друг на друге и прикреплены к стальным прогонам из труб.

Крыша из солнечных панелей не только защищает велосипедистов и пешеходов от солнца или, например, дождя, а также производит электроэнергию.



Велосипедный тоннель с солнечными панелями / Проект Solar Veloroute



Инновационный проект немецкого архитектора / Проект Solar Veloroute



Такой вид может иметь разработка немца / Проект Solar Veloroute



Тоннель будет защищать от солнца и дождя и производить энергию / Проект Solar Veloroute

Архитектор планирует и в дальнейшем развивать свой проект. Говорится об установлении в тоннеле зарядных станций для велосипедов или мобильных телефонов.

Что говорит разработчик

Куцзия пояснил, что произведенную за день электроэнергию можно использовать для местных зарядных станций и освещения. В то же время собранную избыточную энергию – для дополнительных услуг.

Один километр Solar Veloroute может обеспечить около 2000 МВт-ч электроэнергии для питания 750 домохозяйств или обеспечить электроэнергией более 1 000 электромобилей,

– заверил он.

Архитектор также отметил, что конструкция может меняться в соответствии с условиями конкретной местности. Разным может быть количество рядов панелей, расстояние между модулями или их наклон.

Кроме этого, проект призван привлечь внимание к теме устойчивого развития и побудить прохожих узнать больше о том, что они могут сделать, чтобы сохранить окружающую среду.