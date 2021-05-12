Українські кемпери є максимально екологічними та мобільними. Крім того, вони доволі конкурентоспроможні на європейському ринку.
Не пропустіть Кемпер українського виробництва з'явився на дорогах Києва: фото
Кемпери українського виробництва Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрія Клименка
Про транспортний засіб
Lifestyle Сamper – авторська розробка Анатолія Бурбеза та його команди. Кемпери виготовлені з використанням:
- французької корабельної багатошарової фанери;
- німецької підвіски та рами;
- американської електроніки та зовнішнього покриття.
Обожнюю такі види подорожей, повну свободу, незалежність. Як же я здивувався, коли шукав кемпер для себе і побачив в американському огляді топ 10 кемперів у світі на п'ятому місці кемпер, вироблений в Україні,
– зазначає Андрій Клименко.
Він додав, що одразу вирішив зв'язатися з розробниками, внаслідок чого вдалося знайти спільних знайомих та започаткувати довгу та плідну співпрацю.
Український будинок на колесах Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрія Клименка