У Великій Британії створили залізничні шпали з перероблених матеріалів
Джерело:BBC
У Великій Британії представили залізничні шпали з перероблених матеріалів. Для виготовлення використали: пластикові пляшки, упаковки для харчових продуктів та інші відходи.
Інноваційні шпали розробила компанія Network Rail, що базується у Вілтширі. Наразі рішення випробовують на магістральних залізницях.
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Чому це важливо
Раніше для будівництва шпал використовували дерево або бетон. Однак сьогодні надзвичайно важливо дбати про навколишнє середовище, а використання перероблених матеріалів допоможе знизити викиди вуглецю до 2050 року.
Експерти відзначають, що нові залізничні шпали:
- не розколюються;
- не гниють;
- не розкладаються.
Вони є стійкими до впливу води, масла, хімікатів і грибків. Розраховують, що їх можна буде експлуатувати впродовж 50 років.
Новітніми шпалами обладнали гілку між Солсбері та Вормінстером. Якщо рішення успішно пройде необхідні тестування та продемонструє свою ефективність, його застосовуватимуть і надалі.
Ці шпали не тільки зроблені з пластикових відходів місцевого виробництва, вони вимагають менше обслуговування і прослужать довше, що підкреслює наше прагнення створити більш екологічну, чисту й ефективну залізничну мережу,
– відзначив міністр Департаменту транспорту Великої Британії Кріс Хітон-Гарріс.