Японія впевнено рухається в напрямку сталого майбутнього. Фахівці переконані, що дебютний політ – черговий крок на шляху до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

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Як це вдалося

Інноваційне біопальне виготовляється з рослинної олії, витягнутої з евгленових водоростей. Його розробила і виробляє японська венчурна фірма Euglena.

Ми хотіли б і далі розвивати цю ініціативу, щоб сприяти досягненню Японією мети по вуглецевій нейтральності до 2050 року,

– підкреслив президент компанії Euglena Идзумо Міцуру.

Процес спалювання екологічного пального :

виділяється вуглекислий газ; морські водорості, що входять до складу палива, поглинають газ в результаті фотосинтезу; зменшується вуглецевий слід авіапалива.

Зауважимо, у США як сировину для виробництва біопалива застосовують кукурудзу. Однак такий метод не є абсолютно вдалим, адже може виникнути істотна проблема – нестача продовольства. Натомість з водоростями це питання не є актуальним.