Инновационные шпалы разработала компания Network Rail, которая базируется в Уилтшире. Сейчас решение испытывают на магистральных железных дорогах.

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Почему это важно

Ранее для строительства шпал использовали дерево или бетон. Однако сегодня чрезвычайно важно заботиться об окружающей среде, а использование переработанных материалов поможет снизить выбросы углерода к 2050 году.

Эксперты отмечают, что новые железнодорожные шпалы:

не раскалываются;

не гниют;

не разлагаются.

Они устойчивы к воздействию воды, масла, химикатов и грибков. Рассчитывают, что их можно будет эксплуатировать в течение 50 лет.

Новейшими шпалами оборудовали ветку между Солсбери и Ворминстером. Если решение успешно пройдет необходимые тестирования и продемонстрирует свою эффективность, его будут применять и в дальнейшем.

Эти шпалы не только сделанные из пластиковых отходов местного производства, они требуют меньше обслуживания и прослужат дольше, что подчеркивает наше стремление создать более экологическую, чистую и эффективную железнодорожную сеть,

– отметил министр Департамента транспорта Великобритании Крис Хитон-Харрис.

В компании добавляют, что композитная версия будет иметь более длительный срок службы и меньшие расходы на техническое обслуживание.