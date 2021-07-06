Инновационные шпалы разработала компания Network Rail, которая базируется в Уилтшире. Сейчас решение испытывают на магистральных железных дорогах.
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Почему это важно
Ранее для строительства шпал использовали дерево или бетон. Однако сегодня чрезвычайно важно заботиться об окружающей среде, а использование переработанных материалов поможет снизить выбросы углерода к 2050 году.
Эксперты отмечают, что новые железнодорожные шпалы:
- не раскалываются;
- не гниют;
- не разлагаются.
Они устойчивы к воздействию воды, масла, химикатов и грибков. Рассчитывают, что их можно будет эксплуатировать в течение 50 лет.
Новейшими шпалами оборудовали ветку между Солсбери и Ворминстером. Если решение успешно пройдет необходимые тестирования и продемонстрирует свою эффективность, его будут применять и в дальнейшем.
Эти шпалы не только сделанные из пластиковых отходов местного производства, они требуют меньше обслуживания и прослужат дольше, что подчеркивает наше стремление создать более экологическую, чистую и эффективную железнодорожную сеть,
– отметил министр Департамента транспорта Великобритании Крис Хитон-Харрис.