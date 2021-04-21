Велика Британія стає на крок ближчою до справжньої революції у сфері логістики. Так, місцевий регулятор оголосив про проведення випробувань безпілотних літальних апаратів, які керуються операторами віддалено. У разі успіху – дрони дозволять використовувати в найрізноманітніших галузях.

Наразі в країні заборонено використовувати БПЛА за межами прямої видимості оператора. У зв'язку з цим вони не можуть справлятися з низкою надважливих завдань. До прикладу, оглядати важкодоступну місцевість або доставляти товари.

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Нещодавно Управління цивільної авіації Великобританії схвалило проведення випробувань безпілотників з віддаленим керуванням. Дозвіл отримала компанія-виробник дронів Sees.ai. Головна мета – виявити, наскільки безпечно застосовувати БПЛА, керовані оператором дистанційно. В межах випробувань диспетчери перебуватимуть на відстані 100–1000 кілометрів від пристроїв.

Проблеми використання дронів

Зауважують, що ключові складнощі, які перешкоджають впровадженню безпілотників у масштабне використання – це:

необхідність забезпечити здатність виявляти та уникати зіткнення з іншими об’єктами;

важливість розробки системи управління трафіком безпілотників.

Однак, якщо експеримент пройде успішно, а місцева влада схвалить дрони, їх почнуть застосовувати для огляду залізничних колій, атомних електростанцій, а згодом – для доставки товарів.