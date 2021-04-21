Великобритания становится на шаг ближе к настоящей революции в сфере логистики. Так, местный регулятор объявил о проведении испытаний беспилотных летательных аппаратов, управляемых операторами удаленно. В случае успеха – дроны позволят использовать в самых различных областях.

Сейчас в стране запрещено использовать БПЛА за пределами прямой видимости оператора. В связи с этим они не могут справляться с рядом сверхважных задач. К примеру, осматривать труднодоступную местность или доставлять товары.

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Недавно Управление гражданской авиации Великобритании одобрило проведение испытаний беспилотников с удаленным управлением. Разрешение получила компания-производитель беспилотников Sees.ai. Главная цель – выявить, насколько безопасно применять БПЛА, управляемые оператором дистанционно. В рамках испытаний диспетчеры будут находиться на расстоянии 100–1000 километров от устройств.

Проблемы использования дронов

Отмечают, что ключевые сложности, которые препятствуют внедрению беспилотников в масштабное использование – это:

необходимость обеспечить способность выявлять и избегать столкновения с другими объектами;

важность разработки системы управления трафиком беспилотников.

Однако, если эксперимент пройдет успешно, а местные власти одобрят дроны, их начнут применять для осмотра железнодорожных путей, атомных электростанций, а впоследствии – для доставки товаров.