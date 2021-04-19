Компанія-виробник безпілотників DJI презентувала оновлений складаний квадрокоптер Air 2S. Тепер пристрій може знімати відео у дозволі 5.4K/30FPS.

Як і його попередник Mavic Air 2, DJI Air 2S має складні пропелерні важелі для транспортування, передні та задні датчики обходу перешкод, а також безліч інтелектуальних режимів зйомки.

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Новітній DJI Air 2S / Фото DJI

Характеристики квадрокоптера

1-дюймовий CMOS-датчик і максимальний дозвіл відео 5,4К/30 FPS й 4K/60 FPS.

дозвіл фотознімків – 20 мегапікселів;

фото та відео записуються на 8 гігабайтах вбудованої пам'яті;

завдяки підтримці HDR та 10-бітного профілю Dlog-M власники отримують відеоролики з широкою палітрою кольорів та глибокими відтінками;

відео можна записувати в формат MOV, а фотографії – в RAW;

у складеному вигляді DJI Air 2S має розміри 180 на 97 на 77 міліметрів;

його вага становить 595 грамів;

має максимальну швидкість 19 метрів в секунду;

на одному заряді літій-полімерної батареї коптер може літати протягом 31 хвилини;

може налаштовуватися на низку заздалегідь запрограмованих режимів польоту.

Крім того, пристрій оснащений новою функцією MasterShots, завдяки якій квадрокоптер може автономно літати навколо об'єкта, який користувач обере в спеціальному додатку. Безпілотник виконуватиме 10 окремих маневрів послідовно, зберігаючи центрування об'єкта в кадрі. Після цього програма створить коротке відео, в якому будуть об'єднані кадри з різних маневрів.

Новітній DJI Air 2S / Фото DJI

Власники також можуть обрати різноманітні режими роботи:

Spotlight 2.0: камера залишається по центру об'єкта, коли користувач вручну управляє пристроєм; ActiveTrack 4.0: безпілотник самостійно прямує за об'єктом, уникаючи перешкод; Point of Interest 3.0: квадрокоптер літає по колу навколо об'єкта.

Ціна

DJI Air 2S тепер доступний в комплекті, що складається з безпілотника, його контролера та однієї батареї за ціною 999 доларів. Первісна модель Mavic Air 2 також доступна за ціною 799 доларів.

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