Велика Британія розробляє водневий авіалайнер, який перевозитиме до 100 пасажирів

Британська компанія Electric Aviation Group (EAG) займається розробкою регіонального літака H2ERA, який працюватиме на водневих паливних елементах. Компанія переконана, що такий підхід допоможе забезпечити нульові викиди парникових газів.

Найближчі 3 – 4 роки EAG працюватиме над доведенням систем до шостого рівня технологічної готовності. Демонстраційний літак планують запустити у 2026 році.

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Ми обрали технологію, яка приносить максимальну користь навколишньому середовищу. Це складно, але водночас – велика кількість цікавих можливостей,

– відзначають у компанії.

Деталі

Компанія має намір створити літак, який:

здатний перевозити до 100 пасажирів;

курсуватиме зі швидкістю 666 кілометрів за годину;

має дальність польоту до 2 220 кілометрів.

У проєкт H2ERA інвестувала ірландська компанія CityJet. Інші партнери будуть оголошені найближчим часом. Очікується, що авіалайнер введуть в експлуатацію у 2030 році.