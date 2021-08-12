Найближчі 3 – 4 роки EAG працюватиме над доведенням систем до шостого рівня технологічної готовності. Демонстраційний літак планують запустити у 2026 році.
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Ми обрали технологію, яка приносить максимальну користь навколишньому середовищу. Це складно, але водночас – велика кількість цікавих можливостей,
– відзначають у компанії.
Деталі
Компанія має намір створити літак, який:
- здатний перевозити до 100 пасажирів;
- курсуватиме зі швидкістю 666 кілометрів за годину;
- має дальність польоту до 2 220 кілометрів.