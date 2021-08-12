Ближайшие 3 – 4 года EAG будет работать над доведением систем до шестого уровня технологической готовности. Демонстрационный самолет планируют запустить в 2026 году.

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Мы выбрали технологию, которая приносит максимальную пользу окружающей среде. Это сложно, но в то же время – большое количество интересных возможностей,

– отмечают в компании.

Детали

Компания намерена создать самолет, который:

способен перевозить до 100 пассажиров;

будет курсировать со скоростью 666 километров в час;

имеет дальность полета до 2220 километров.

В проект H2ERA инвестировала ирландская компания CityJet. Другие партнеры будут объявлены в ближайшее время. Ожидается, что авиалайнер введут в эксплуатацию в 2030 году.