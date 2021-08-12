Ближайшие 3 – 4 года EAG будет работать над доведением систем до шестого уровня технологической готовности. Демонстрационный самолет планируют запустить в 2026 году.
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Мы выбрали технологию, которая приносит максимальную пользу окружающей среде. Это сложно, но в то же время – большое количество интересных возможностей,
– отмечают в компании.
Детали
Компания намерена создать самолет, который:
- способен перевозить до 100 пассажиров;
- будет курсировать со скоростью 666 километров в час;
- имеет дальность полета до 2220 километров.