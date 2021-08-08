Компанія вже побудувала і протестувала прототип надзвукового двигуна. Наступний крок – робота над повномасштабною моделлю двигуна.
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Hermeus буде використовувати автономні та багаторазові системи, безжально сфокусовані вимоги та програму, багату обладнанням, – йдеться в повідомленні компанії.
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Новітній літак рухатиметься зі швидкістю, яка у 5 разів перевищує швидкість звуку. За попередніми підрахунками, він здатний долетіти з Нью-Йорка в Париж всього за 90 хвилин – сьогодні цей показник становить 7 годин.
Так, за 5 років Hermeus має:
- побудувати три прототипи літака Quarterhorse;
- випробувати повномасштабну гіперзвукову силову установку багаторазового використання;
- надати дані для ВВС, які вони можуть використовувати в майбутніх військових сценаріях.
Перший експериментальний літак Quarterhorse буде безпілотним, що виключає ризики для льотчиків, і дозволить компанії перейти до льотних випробувань якомога раніше.
"Гіперзвукові літальні апарати та силові установки дійсно змінюють правила гри та революціонізують те, як ми подорожуємо. Автомобілі зробили це в минулому столітті. Ми раді бути частиною цих зусиль і сприяти розвитку цієї важливої технології", – відзначила генерал-майор Хізер Прінглс, командир дослідної лабораторії ВПС США.
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