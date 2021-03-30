Британська влада має намір інвестувати чималу суму у перехід на екологічні автобуси. Мовиться про 3 мільярди фунтів стерлінгів, що в еквіваленті сягає понад 4 мільярди доларів.

Такі наміри озвучив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Програму, в яку інвестують ці гроші, політик називає "революцією зеленого автобуса".

Читайте також В Японії водіям електрокарів дозволять безкоштовно паркуватися у нацпарках

Згідно з планами уряду, нульовий рівень викидів та безшумні подорожі по Великій Британії забезпечуватимуть майже 4000 нових електричних або водневих автобусів.

Програма також передбачає припинення продажів нових дизельних автобусів. Вже розпочалися відповідні консультації щодо конкретних термінів.

Це ще не всі зміни, які очікують британців

Чиновники пообіцяли простіші тарифи на проїзд, аби вдень люди користувалися автобусами, скільки їм потрібно – без додаткових витрат.

Крім цього, планують запровадити більшу кількість послуг по вечорах та у вихідні дні. Все – для підтримки екологічних ініціатив у країні.

Що кажуть в уряді

"Автобуси – як рятівні кола. Вони допомагають добратися на роботу, пенсіонерам та молоді – зустрітися з друзями. Також захищають навколишнє середовище", – наголосив Джонсон.

У міру того, як ми відновлюємо наші звички після пандемії, покращені автобуси стануть одним з перших кроків до підвищення рівня життя,

– запевнив урядовець.

За його словами, реформи дозволять автобусам стати транспортом, який переважає у Великій Британії. Водночас скоротять кількість поїздок на авто й покращать якість життя для мільйонів.

"Стратегія, яку ми представляємо сьогодні, повністю змінить ринок транспортних послуг та дозволить оговтатися після пандемії", – додав міністр транспорту Грант Шаппс.