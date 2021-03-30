Британские власти намерены инвестировать большую сумму в переход на экологические автобусы. Говорится о 3 миллиардах фунтов стерлингов, что в эквиваленте составляет более 4 миллиардов долларов.

Такие намерения озвучил премьер-министр страны Борис Джонсон. Программу, в которую инвестируют эти деньги, политик называет "революцией зеленого автобуса".

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Согласно планам правительства, нулевой уровень выбросов и бесшумные путешествия по Великобритании будут обеспечивать почти 4000 новых электрических или водородных автобусов.

Программа также предусматривает прекращение продаж новых дизельных автобусов. Уже начались соответствующие консультации о конкретных сроках.

Это еще не все изменения, которые ожидают британцев

Чиновники пообещали простые тарифы на проезд, чтобы днем ​​люди пользовались автобусами, сколько им нужно – без дополнительных затрат.

Кроме этого, планируется ввести большее количество услуг по вечерам и в выходные дни. Все – для поддержки экологических инициатив в стране.

Что говорят в правительстве

"Автобусы – как спасательные круги. Они помогают добраться на работу, пенсионерам и молодежи – встретиться с друзьями. Также защищают окружающую среду", – отметил Джонсон.

По мере того как мы восстанавливаем наши привычки после пандемии, улучшенные автобусы станут одним из первых шагов к повышению уровня жизни,

– заверил чиновник.

По его словам, реформы позволят автобусам стать транспортом, который преобладает в Великобритании. В то же время сократят количество поездок на авто и улучшат качество жизни для миллионов.

"Стратегия, которую мы представляем сегодня, полностью изменит рынок транспортных услуг и позволит оправиться после пандемии", – добавил министр транспорта Грант Шаппс.