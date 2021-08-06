Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі класу Sandown
6 серпня 2021 , 11:24Читать новость на русском
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Королівський флот Великої Британії передав Україні два протимінних кораблі класу Sandown – "Ремзі" і "Бліт". Відтепер вони служитимуть для потреб в українських ВМС.
Вищезазначені кораблі замінюються в межах розширюваної ініціативи Project Wilton. Вона спрямована на впровадження автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.
Варте уваги В Індії розпочалися випробування авіаносця Vikrant
"Бліт" і "Ремзі" насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України",
– наголошують у британському ВМФ.
Про кораблі
SandownТип протимінних кораблів британського виробництва. Наразі вони перебувають на озброєнні Великобританії, Саудівської Аравії та Естонії. Головне призначення – пошук і знищення морських мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів.
Відомо, що кораблі пройшли довгий шлях в операціях на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки НАТО в водах Північної Європи та Середземного моря.
- "Ремзі" – 175 тисяч миль за 21 рік;
- "Бліта" – 185 тисяч миль за 20 років.