Вищезазначені кораблі замінюються в межах розширюваної ініціативи Project Wilton. Вона спрямована на впровадження автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.

Варте уваги В Індії розпочалися випробування авіаносця Vikrant

"Бліт" і "Ремзі" насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України",

– наголошують у британському ВМФ.

Про кораблі

Sandown Тип протимінних кораблів британського виробництва. Наразі вони перебувають на озброєнні Великобританії, Саудівської Аравії та Естонії. Головне призначення – пошук і знищення морських мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів.

Відомо, що к ораблі пройшли довгий шлях в операціях на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки НАТО в водах Північної Європи та Середземного моря.