Головне завдання фахівців в межах тестового плавання – прослідкувати за характеристиками корабля (корпус, головна рухова установка, PGD і допоміжне обладнання).
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Про авіаносець
Vikrant володіє здатністю нести комплект з літаків МіГ-29 К і морських вертольотів далекого виявлення КА-31. Крім того, він може працювати з літаками ВМС місцевого виробництва LCA, а також – розміщувати вертольоти Sikorsky MH-60R.
Характеристики
- довжина – 262 метри; ширина – 62 м; висота – 59 м, включаючи надбудову;
- корабель має 14 палуб, в тому числі 5 у надбудові;
- максимальна швидкість – 28 вузлів; крейсерську швидкість – 18 вузлів;
- запас ходу – близько 7 500 морських миль;
- Vikrant має 2 300 відсіків, розрахованих на екіпаж близько 1 700 людей, зокрема спеціалізовані каюти для розміщення жінок-офіцерів.