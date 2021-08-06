Вышеупомянутые корабли заменяются в рамках расширяемой инициативы Project Wilton. Она направлена на внедрение автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.
Примечательно В Индии начались испытания авианосца Vikrant
"Блит" и "Ремзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины",
– отмечают в британском ВМФ.
О кораблях
SandownТип противоминных кораблей британского производства. Сейчас они находятся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии. Главное предназначение – поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов.
Известно, что корабли прошли долгий путь в операциях на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.
- "Ремзи" – 175 тысяч миль за 21 год;
- "Блит" – 185 тысяч миль за 20 лет.