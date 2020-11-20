Вперше ізраїльські вчені знайшли спосіб уповільнити біологічний процес старіння за допомогою кисневої терапії в умовах високого тиску. Дослідження показало, що теломери учасників експерименту досягли тієї ж довжини, яка була у них 25 років тому.

Кінцеві ділянки хромосом – теломери, які відповідають за цілісність геному в процесі поділу клітини, з віком коротшають. Через це ДНК пошкоджується, а в організмі накопичуються сенесцентні клітини. Вони не виконують своїх функцій та перешкоджають регенерації. Внаслідок цього процесу людський організм старіє, пише The Telegraph.

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Дослідження

Вчені з Тель-Авівського університету провели дослідження, яке показало, що киснева терапія в умовах гіпербаричної барокамери збільшує довжину теломер літніх людей на 20 відсотків. Так, теломери учасників досягли тієї ж довжини, яка була у них 25 років тому.

Гіпербарична оксигенація – це насичення людини киснем під високим тиском. Цей метод зменшує кількість старіючих клітин на 37 відсотків та сприяє поділу нових здорових клітин. Раніше вчені довели, що видалення старих клітин з організму продовжує життя більш ніж на третину.

Для експерименту залучили 35 осіб. Вік учасників – 64 роки та більше. Підкреслюють, що волонтери не змінювали спосіб життя, харчування і не приймали медикаменти. Протягом трьох місяців учасників експерименту поміщали в гіпербаричну барокамеру на 90 хвилин п'ять днів на тиждень.

Літні люди дихали чистим киснем через спеціальну маску в умовах барокамери. Основана частина кисню постачалася в організм, імітуючи стан при гіпоксії. Як відомо, нестача кисню прискорює поділ клітин. Повне дослідження автори опублікували в науковому журналі Aging.

Вчені додають, що старіння може бути причиною серцево-судинних захворювань, артриту, раку, діабету, а також – хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Зверніть увагу, куріння, недолік фізичної активності, неправильне харчування, дефіцит вітамінів і запалення можуть прискорювати процес зменшення довжини теломер.