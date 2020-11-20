Вчені знайшли спосіб уповільнити процес старіння: що відомо
Вперше ізраїльські вчені знайшли спосіб уповільнити біологічний процес старіння за допомогою кисневої терапії в умовах високого тиску. Дослідження показало, що теломери учасників експерименту досягли тієї ж довжини, яка була у них 25 років тому.
Кінцеві ділянки хромосом – теломери, які відповідають за цілісність геному в процесі поділу клітини, з віком коротшають. Через це ДНК пошкоджується, а в організмі накопичуються сенесцентні клітини. Вони не виконують своїх функцій та перешкоджають регенерації. Внаслідок цього процесу людський організм старіє, пише The Telegraph.
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Дослідження
Вчені з Тель-Авівського університету провели дослідження, яке показало, що киснева терапія в умовах гіпербаричної барокамери збільшує довжину теломер літніх людей на 20 відсотків. Так, теломери учасників досягли тієї ж довжини, яка була у них 25 років тому.
Для експерименту залучили 35 осіб. Вік учасників – 64 роки та більше. Підкреслюють, що волонтери не змінювали спосіб життя, харчування і не приймали медикаменти. Протягом трьох місяців учасників експерименту поміщали в гіпербаричну барокамеру на 90 хвилин п'ять днів на тиждень.
Літні люди дихали чистим киснем через спеціальну маску в умовах барокамери. Основана частина кисню постачалася в організм, імітуючи стан при гіпоксії. Як відомо, нестача кисню прискорює поділ клітин. Повне дослідження автори опублікували в науковому журналі Aging.
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