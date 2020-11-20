Ученые нашли способ замедлить процесс старения: что известно
Впервые израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения с помощью кислородной терапии в условиях высокого давления. Исследование показало, что теломеры участников эксперимента достигли той же длины, которая была у них 25 лет назад.
Концевые участки хромосом – теломеры, отвечающие за целостность генома в процессе деления клетки, с возрастом укорачиваются. Поэтому ДНК повреждается, а в организме накапливаются сенесцентные клетки. Они не выполняют своих функций и препятствуют регенерации. В результате этого процесса человеческий организм стареет, пишет The Telegraph.
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Исследование
Ученые из Тель-Авивского университета провели исследование, которое показало, что кислородная терапия в условиях гипербарической барокамеры увеличивает длину теломер пожилых людей на 20 процентов. Так, теломеры участников достигли той же длины, которая была у них 25 лет назад.
Для эксперимента привлекли 35 человек. Возраст участников – 64 года и больше. Подчеркивают, что волонтеры не меняли образ жизни, питание и не принимали медикаменты. В течение трех месяцев участников эксперимента помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут пять дней в неделю.
Пожилые люди дышали чистым кислородом через специальную маску в условиях барокамеры. Основная часть кислорода поступала в организм, имитируя состояние при гипоксии. Как известно, недостаток кислорода ускоряет деление клеток. Полное исследование авторы опубликовали в научном журнале Aging.
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