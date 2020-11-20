Впервые израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения с помощью кислородной терапии в условиях высокого давления. Исследование показало, что теломеры участников эксперимента достигли той же длины, которая была у них 25 лет назад.

Концевые участки хромосом – теломеры, отвечающие за целостность генома в процессе деления клетки, с возрастом укорачиваются. Поэтому ДНК повреждается, а в организме накапливаются сенесцентные клетки. Они не выполняют своих функций и препятствуют регенерации. В результате этого процесса человеческий организм стареет, пишет The Telegraph.

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Исследование

Ученые из Тель-Авивского университета провели исследование, которое показало, что кислородная терапия в условиях гипербарической барокамеры увеличивает длину теломер пожилых людей на 20 процентов. Так, теломеры участников достигли той же длины, которая была у них 25 лет назад.

Гипербарическая оксигенация – это насыщение человека кислородом под высоким давлением. Данный метод уменьшает количество стареющих клеток на 37 процентов и способствует разделению новых здоровых клеток. Ранее ученые доказали, что удаление старых клеток из организма продлевает жизнь более чем на треть.

Для эксперимента привлекли 35 человек. Возраст участников – 64 года и больше. Подчеркивают, что волонтеры не меняли образ жизни, питание и не принимали медикаменты. В течение трех месяцев участников эксперимента помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут пять дней в неделю.

Пожилые люди дышали чистым кислородом через специальную маску в условиях барокамеры. Основная часть кислорода поступала в организм, имитируя состояние при гипоксии. Как известно, недостаток кислорода ускоряет деление клеток. Полное исследование авторы опубликовали в научном журнале Aging.

Ученые добавляют, что старение может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, рака, диабета, а также – болезней Альцгеймера и Паркинсона. Обратите внимание, курение, недостаток физической активности, неправильное питание, дефицит витаминов и воспаления могут ускорять процесс уменьшения длины теломер.