Чому клапанні маски не уповільнюють поширення COVID-19: промовисте відео
Нове дослідження Національного інституту стандартів і технологій (NIST) переконливо демонструє, що маски для обличчя з клапанами видиху не є ефективними у боротьбі з поширенням COVID-19.
Безперечно, в епоху коронавірусу маска для обличчя є життєво важливим інструментом для запобігання зараження COVID-19 та уповільнення поширення вірусів. Поки фахівці досліджують, які матеріали в масках для обличчя є найбільш якісними та ефективними, інші експерти припускають, що нам потрібно уникати певних видів захисних масок, повідомляє New Atlas.
До теми: Може покласти край пандемії: штучний інтелект навчили діагностувати COVID-19 за кашлем
Клапанні маски – малоефективні
Інженер NIST Метью Стеймейтс вирішив наочно проілюструвати, як ці види масок можуть поширювати дихальні краплі в навколишньому середовищі.
Я не ношу маску, щоб захистити себе. Я ношу її, аби захистити інших, тому що я можу переносити хворобу безсимптомно і поширювати вірус, навіть не підозрюючи про це. Але якщо я ношу маску з клапаном, я нічим не допоможу, – відзначає він.
Клапанні маски не зупиняють поширення коронавірусу: відео
Справді, такі види масок як N95 стали доволі популярними, адже в них набагато легше дихати. Однак, вони в першу чергу були розроблені для таких цілей, як захист будівельників від пилу або лікарів від заражених пацієнтів.
Я сподіваюся, що це допоможе поінформувати широкий загал про те, що клапани на масці не допомагають, адже ми разом боремося з цією глобальною пандемією, – підсумовує Метью Стеймейтс.
Чому маски з клапанами не є ефективними у боротьбі з поширенням COVID-19: дивіться відео
Поділитися новиною