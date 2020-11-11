Нове дослідження Національного інституту стандартів і технологій (NIST) переконливо демонструє, що маски для обличчя з клапанами видиху не є ефективними у боротьбі з поширенням COVID-19.

Безперечно, в епоху коронавірусу маска для обличчя є життєво важливим інструментом для запобігання зараження COVID-19 та уповільнення поширення вірусів. Поки фахівці досліджують, які матеріали в масках для обличчя є найбільш якісними та ефективними, інші експерти припускають, що нам потрібно уникати певних видів захисних масок, повідомляє New Atlas.

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Клапанні маски – малоефективні

Інженер NIST Метью Стеймейтс вирішив наочно проілюструвати, як ці види масок можуть поширювати дихальні краплі в навколишньому середовищі.

Я не ношу маску, щоб захистити себе. Я ношу її, аби захистити інших, тому що я можу переносити хворобу безсимптомно і поширювати вірус, навіть не підозрюючи про це. Але якщо я ношу маску з клапаном, я нічим не допоможу, – відзначає він.

В останніх експериментах, опублікованих у журналі Physics of Fluids, Метью Стеймейтс використовує два методи візуалізації потоку, щоб продемонструвати, як саме такі маски дозволяють повітрю, яке ми видихаємо, розповсюджуватися в навколишньому середовищі. У двох відеороликах він демонструє, чому ці маски принципово марні для контролю передачі дихальних крапель під час пандемії.

Клапанні маски не зупиняють поширення коронавірусу: відео

Справді, такі види масок як N95 стали доволі популярними, адже в них набагато легше дихати. Однак, вони в першу чергу були розроблені для таких цілей, як захист будівельників від пилу або лікарів від заражених пацієнтів.

Важливо зазначити, що ці відео не демонструють переміщення вірусних частинок. Натомість такі види візуалізації повітряного потоку пропонують доступні докази того, що деякі засоби захисту можуть бути абсолютно марними. Стеймейтс сподівається, що його робота допоможе людям усвідомити важливість використання правильних масок для обличчя.

Я сподіваюся, що це допоможе поінформувати широкий загал про те, що клапани на масці не допомагають, адже ми разом боремося з цією глобальною пандемією, – підсумовує Метью Стеймейтс.

Чому маски з клапанами не є ефективними у боротьбі з поширенням COVID-19: дивіться відео