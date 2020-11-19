Традиційні алмази формуються протягом мільярдів років за належних умов для кристалізації вуглецю. Наразі вчені працюють над більш доцільними способами кування дорогоцінних каменів. Міжнародна група дослідників зуміла звести цей процес до хвилини, продемонструвавши нову технологію, за допомогою якої вони швидко формуються при кімнатній температурі.

У природі алмаз та його модифікація – лондейліт – зустрічаються нечасто. До того ж для їх синтезу потрібні високі температури й фінансові затрати. Дослідники змогли отримати ці матеріали при кімнатній температурі та високому тиску, пише New Atlas. Цікаво: У США навчилися "зістарювати" віскі лише за кілька днів: вражаюча технологія Хоча ідея створення діамантів у лабораторії за декілька хвилин була б привабливою для ювелірів та реперів, мета цього дослідження – інша. Штучні версії цього міцного матеріалу зможуть застосовувати для нарізання надтвердих матеріалів, створення нових видів захисних покриттів або інших промислових пристроїв. Автор дослідження Сіншуо Хуанг з пристроєм для створення діамантів / Фото Jamie Kidston, ANU Дослідження Фізики вперше навчилися отримувати алмаз та лонсдейліт при кімнатній температурі. Для синтезу вчені застосували високий тиск – близько 80 гігапаскаля. Вчені використали передові методи електронної мікроскопії та виявили механізм зростання матеріалу. Встановили, що високий тиск створює зсувні напруження всередині структури вуглецю. Напруга змушує атоми вуглецю зрушуватися один щодо одного. Після такого зсуву формується кристалічна решітка алмаза або лонсдейліта. Команда сподівається, що ця технологія може дозволити їм виробляти значну кількість штучних алмазів, особливо лонсдейліта, який на 58 відсотків твердіший за звичайний алмаз. Вчені навчилися отримувати діамант та лонсдейліт при кімнатній температурі: відео