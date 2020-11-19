Традиционные алмазы формируются в течение миллиардов лет при надлежащих условиях кристаллизации углерода. Сейчас ученые работают над более целесообразными способами ковки драгоценных камней. Международная группа исследователей сумела свести этот процесс до минуты, продемонстрировав новую технологию, с помощью которой они быстро формируются при комнатной температуре.

В природе алмаз и его модификация – лонсдейлит – встречаются нечасто. К тому же для их синтеза нужны высокие температуры и финансовые затраты. Исследователи смогли получить эти материалы при комнатной температуре и высоком давлении, пишет New Atlas. Интересно: В США научились "состаривать" виски всего за несколько дней: впечатляющая технология Хотя идея создания бриллиантов в лаборатории за несколько минут была бы привлекательной для ювелиров и рэперов, цель этого исследования – другая. Искусственные версии этого прочного материала смогут применять для нарезки сверхтвердых материалов, создания новых видов защитных покрытий или других промышленных устройств. Автор исследования Синшуо Хуанг с устройством для создания бриллиантов / Фото Jamie Kidston, ANU Исследование Физики впервые научились получать алмаз и лонсдейлит при комнатной температуре. Для синтеза ученые применили высокое давление – около 80 гигапаскаля. Ученые использовали передовые методы электронной микроскопии и установили механизм роста таких материалов. Обнаружили, что высокое давление создает сдвиговые напряжения внутри структуры углерода. Напряжение заставляет атомы углерода сдвигаться друг относительно друга. После такого сдвига формируется кристаллическая решетка алмаза или лонсдейлита. Команда надеется, что эта технология может позволить им производить значительное количество искусственных алмазов, особенно лонсдейлита, который на 58 процентов тверже обычного алмаза. Ученые научились получать бриллиант и лонсдейлит при комнатной температуре: видео