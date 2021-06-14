Як зазначили дослідники з Массачусетського технологічного інституту у нещодавно опублікованій статті, оскільки їхнє волокно є цифровим, воно використовує двійковий протокол зв'язку 1s і 0s, як у комп'ютерів. Саме це відрізняє його від існуючих електронних волокон для тканин, які є аналоговими, а не цифровими.

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Крім того, аналогові волокна можуть підключатися лише до одного пристрою. Натомість новий винахід команди вчених дозволяє йому отримувати доступ до декількох пристроїв, і кожне волокно може виконувати безліч функцій.

Волокна все ще роблять те, що завжди робили. Наше дослідження полягало в тому, щоб спробувати з’ясувати, чи зможемо ми об’єднати світ пристроїв та світ функцій, а також визначити новий шлях для волокон та узгодити їх з високотехнологічними пристроями,

– сказав старший автор статті та професор Массачусетського технологічного інституту Йоел Фінк.

Цифрові волокна в одязі

Щоб можна було пропустити волокно через голку і вшити в одяг, команда спеціально розробила гнучкий і досить тонкий прототип . Роботу з вшивання здійснювали у співпраці з текстильним відділом Школи дизайну в Род-Айленді.

. Роботу з вшивання здійснювали у співпраці з текстильним відділом Школи дизайну в Род-Айленді. Учасники дослідження носили сорочки з волокном , яке було вшите у тканину навколо пахвової області. Таким чином воно контактувало зі шкірою.

, яке було вшите у тканину навколо пахвової області. Таким чином воно контактувало зі шкірою. Згодом вчені дійшли висновку, що цифрове волокно у поєднанні з нейронною мережею може вимірювати температуру тіла людини і робити висновки про її фізичну активність з точністю у понад 96%.

і робити висновки про її фізичну активність з точністю у понад 96%. Крім того, дослідники записали коротке відео та музичний файл та зберігали їх на волокні протягом 2 місяців без живлення.

Волокна виявилися достатньо стійкими, адже може витримали щонайменше 10 циклів прання і не зруйнувалися.

Про використання волокна

Як зазначили дослідники, вони наразі бачать 2 напрямки використання нового волокна.

Перший є абстрактним, який просто додає інформаційний зміст і вимір до чогось, чого раніше не було, – до тканини,

– сказав Фінк.

Другий напрям є більш ​​практичним та корисним. Вчені вважають, що цифрове волокно можна використовувати у сфері охорони здоров’я. Одяг майбутнього має потенціал для діагностики респіраторних захворювань, таких як хронічна обструктивна хвороба легень, астма та навіть COVID-19.

Команда планує продовжувати працювати над впровадженням цієї технології в реальні програми. Вони очікують, що найближчим часом в результаті досліджень з’являться деякі комерційні похідні.