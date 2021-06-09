Інноваційний канадський електрокар отримає назву Spiritus. Йому планують випустити на ринок вже у 2023 році.

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Як пояснили розробники, він буде оснащений "провідним графічним процесором у галузі, зважаючи на співвідношення ціни та прибуток від майнінгу".

Daymak Spiritus – перше авто в історії з обладнанням для майнінгу та технологією криптовалют, запрограмованої у призначеному для користувача інтерфейсі,

– наголосили у компанії.

Й додали, що разом з електромобілем Spiritus покупець отримає обладнання для майнінгу Daymak Nebula, криптогаманець Nebula та можливості сонячної зарядки.

У Daymak підкреслили, що Spiritus не знецінюватиметься, поки стоятиме у гаражі. Адже впродовж цього часу приноситиме своєму власнику прибуток.

Зауважимо, що попередньо замовити Spiritus можна вже зараз. З 1 червня 2021 року Daymak приймає передоплату у біткойнах, ефірі та догкойнах.

Цікаво! Раніше крипто-майнер Саймон Брайн встановив у своєму BMW i8 обладнання для майнінгу. Тоді його машина могла приносити до 122 000 доларів щорічного прибутку.