Інноваційний канадський електрокар отримає назву Spiritus. Йому планують випустити на ринок вже у 2023 році.
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Як пояснили розробники, він буде оснащений "провідним графічним процесором у галузі, зважаючи на співвідношення ціни та прибуток від майнінгу".
Daymak Spiritus – перше авто в історії з обладнанням для майнінгу та технологією криптовалют, запрограмованої у призначеному для користувача інтерфейсі,
– наголосили у компанії.
Й додали, що разом з електромобілем Spiritus покупець отримає обладнання для майнінгу Daymak Nebula, криптогаманець Nebula та можливості сонячної зарядки.
У Daymak підкреслили, що Spiritus не знецінюватиметься, поки стоятиме у гаражі. Адже впродовж цього часу приноситиме своєму власнику прибуток.