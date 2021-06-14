Как отметили исследователи из Массачусетского технологического института в недавно опубликованной статье, поскольку их волокно является цифровым, оно использует двоичный протокол связи 1s и 0s, как у компьютеров. Именно это отличает его от существующих электронных волокон для тканей, которые являются аналоговыми, а не цифровыми.

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Кроме того, аналоговые волокна могут подключаться только к одному устройству. В то же время новое изобретение команды ученых позволяет ему получать доступ к нескольким устройствам, и каждое волокно может выполнять множество функций.

Волокна все еще делают то, что всегда делали. Наше исследование заключалось в том, чтобы попытаться выяснить, сможем ли мы объединить мир устройств и мир функций, а также определить новый путь для волокон и согласовать их с высокотехнологичными устройствами,

– сказал старший автор статьи и профессор Массачусетского технологического института Йоэл Финк.

Цифровые волокна в одежде

Чтобы можно было пропустить волокно через иглу и вшить в одежду, команда специально разработала гибкий и достаточно тонкий прототип. Работу по вшиванию осуществляли в сотрудничестве с текстильным отделом Школы дизайна в Род-Айленде.

Работу по вшиванию осуществляли в сотрудничестве с текстильным отделом Школы дизайна в Род-Айленде. Участники исследования носили рубашки с волокном , которое было вшито в ткань вокруг подмышечной области. Таким образом оно контактировало с кожей.

, которое было вшито в ткань вокруг подмышечной области. Таким образом оно контактировало с кожей. Впоследствии ученые пришли к выводу, что цифровое волокно в сочетании с нейронной сетью может измерять температуру тела человека и делать выводы о его физической активности с точностью более чем 96%.

и делать выводы о его физической активности с точностью более чем 96%. Кроме того, исследователи записали короткое видео и музыкальный файл и хранили их на волокне в течение 2 месяцев без питания.

Волокна оказались достаточно устойчивыми, ведь выдержали по меньшей мере 10 циклов стирки и не разрушились.

Об использовании волокна

Как отметили исследователи, они пока видят 2 направления использования нового волокна.

Первый является абстрактным, который просто добавляет информационное содержание и измерение к чему-то, чего раньше не было, – к ткани,

– сказал Финк.

Второе направление является более практичным и полезным. Ученые считают, что цифровое волокно можно использовать в сфере здравоохранения. Одежда будущего имеет потенциал для диагностики респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, астма и даже COVID-19.

Команда планирует продолжать работать над внедрением этой технологии в реальные программы. Они ожидают, что в ближайшее время в результате исследований появятся некоторые коммерческие производные.