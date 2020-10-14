Американські вчені розробили сенсор, який можна надрукувати безпосередньо на шкірі людини. Він допоможе відстежувати температуру тіла, а також рівень кисню в крові.

Аби позбавитися від сенсора, буде достатньо просто змити його гарячою водою, повідомляє New Atlas.

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Науковці запевнили, що пристрій – абсолютно безпечний для організму. Це особливо важливо для людей з чутливою шкірою, зокрема – дітей та представників старшого покоління.

Сенсор – екологічний, він піддається переробці. Адже видалення не пошкоджує його. Пристрій може бути корисним і не буде додатковим тягарем для людей або навколишнього середовища,

– підкреслив Хуанію Чен, керівник дослідження.

Розробники продовжують роботу над вдосконаленням пристрою. Вони мають намір у майбутньому використовувати його і для відстежування конкретних симптомів, наприклад – COVID-19.



Сенсор, який можна друкувати на шкірі / Фото Penn State University

Як працює сенсор

Для виготовлення пристрою науковці створили суміш, до якої входить полівініловий спирт та карбонат кальцію – вони є у шкаралупі курячих яєць, а також масках для очищення обличчя.

Суміш потрібно при кімнатній температурі нанести на тіло, вона згладжує шкіру. Далі – можна друкувати тонкий шар металевих візерунків, після чого треба підсушити його. При цьому, людина не відчуватиме болю.

Цікаво! Розробники пристрою працюють в Університеті штату Пенсильванія, це державний американський навчальний заклад. Його вважають одним з 15 найкращих державних університетів США. Щороку він відкриває двері для понад 44000 студентів.