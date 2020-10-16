Вже тестують на людях: вчені розробили інноваційні ліки від заїкання
Понад 70 мільйонів людей страждають від заїкання. Науковці з'ясували, що цей розлад може бути пов'язаний з певними генами та змінами в роботі мозку. Тож вони намагаються розробити ефективні способи лікування.
Лікар-психіатр з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Джеральд Магвайр лікує заїкання антипсихотичними препаратами. Хоча офіційно для цього вони не затверджені, повідомляє BBC.
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Новий препарат – екопіпам
Магвайр заїкався ще змалку, натомість зараз у спілкуванні з ним цього майже не чути. Протягом понад 25 років він вивчає нові методи терапії. Щодня до нього звертаються люди з проханням стати учасником випробувань або навіть віддати після смерті свій мозок університету.
Науковець найближчим часом розпочне клінічне випробування нового препарату – екопіпаму. Саме він допоміг налагодити мовлення йому та учасникам пілотного дослідження у 2019 році.
В основі методу лікування Магвайра – дофамін. Це хімічна речовина у мозку, яка допомагає регулювати емоції та рухи. Зауважимо, що саме точні рухи м'язів потрібні для чіткого та розбірливого мовлення.
У 1990-х роках Магвайр та його співробітники застосували позитронно-емісійну томографію на людях, які заїкаються. Їм вдалося з'ясувати, що активність дофаміну у їхньому мозку – занадто велика. Дослідження 2009 року лише підтвердили цю теорію.
Вчений припустив, що блокування дофаміну може бути одним з рішень. Адже функція пригнічення дофаміну є у багатьох антипсихотичних препаратах.
Результати дослідження та побічні ефекти
Магвайр тривалий час здійснював невеликі клінічні дослідження з цими препаратами, які завершувалися успіхом. Йдеться зокрема про рісперідон, оланзапін та лурасідон. "Заїкання не зникає повністю, але його можна лікувати", – наголосив він.
Новий препарат – екопіпам – може частково мінімізувати негативні наслідки. Попри це, може провокувати втрату ваги та депресію. Магвайр та його колеги провели дослідження за участю 10 добровольців – після прийому екопіпаму його учасники заїкалися менше.
Зараз же Магвайр починає нове дослідження: 34 його учасникам даватимуть екопіпам, а ще 34 – отримуватимуть плацебо.