Понад 70 мільйонів людей страждають від заїкання. Науковці з'ясували, що цей розлад може бути пов'язаний з певними генами та змінами в роботі мозку. Тож вони намагаються розробити ефективні способи лікування.

Лікар-психіатр з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Джеральд Магвайр лікує заїкання антипсихотичними препаратами. Хоча офіційно для цього вони не затверджені, повідомляє BBC.

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Новий препарат – екопіпам

Магвайр заїкався ще змалку, натомість зараз у спілкуванні з ним цього майже не чути. Протягом понад 25 років він вивчає нові методи терапії. Щодня до нього звертаються люди з проханням стати учасником випробувань або навіть віддати після смерті свій мозок університету.

Науковець найближчим часом розпочне клінічне випробування нового препарату – екопіпаму. Саме він допоміг налагодити мовлення йому та учасникам пілотного дослідження у 2019 році.

В основі методу лікування Магвайра – дофамін. Це хімічна речовина у мозку, яка допомагає регулювати емоції та рухи. Зауважимо, що саме точні рухи м'язів потрібні для чіткого та розбірливого мовлення.

Довідка. Дофамін може підсилювати або знижувати активність нейронів. Існує п'ять різних рецепторів дофаміну, вони отримують сигнали та реагують на них.

У 1990-х роках Магвайр та його співробітники застосували позитронно-емісійну томографію на людях, які заїкаються. Їм вдалося з'ясувати, що активність дофаміну у їхньому мозку – занадто велика. Дослідження 2009 року лише підтвердили цю теорію.

Вчений припустив, що блокування дофаміну може бути одним з рішень. Адже функція пригнічення дофаміну є у багатьох антипсихотичних препаратах.

Результати дослідження та побічні ефекти

Магвайр тривалий час здійснював невеликі клінічні дослідження з цими препаратами, які завершувалися успіхом. Йдеться зокрема про рісперідон, оланзапін та лурасідон. "Заїкання не зникає повністю, але його можна лікувати", – наголосив він.

Важливо! Ці препарати не схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США як засіб для лікування заїкання. Вони можуть призвести до неприємних побічних ефектів. Наприклад – до збільшення ваги, скутості м'язів та порушення рухів.

Новий препарат – екопіпам – може частково мінімізувати негативні наслідки. Попри це, може провокувати втрату ваги та депресію. Магвайр та його колеги провели дослідження за участю 10 добровольців – після прийому екопіпаму його учасники заїкалися менше.

Зараз же Магвайр починає нове дослідження: 34 його учасникам даватимуть екопіпам, а ще 34 – отримуватимуть плацебо.