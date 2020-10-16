Более 70 миллионов человек страдают от заикания. Ученые выяснили, что это расстройство может быть связано с определенными генами и изменениями в работе мозга. Поэтому они пытаются разработать эффективные способы лечения.

Врач-психиатр из Калифорнийского университета в Риверсайде Джеральд Магуайр лечит заикание антипсихотическими препаратами. Хотя официально для этого они не утверждены, сообщает BBC.

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Новый препарат – екопипам

Магуайр заикался еще с детства, сейчас же в общении с ним этого почти не слышно. В течение более 25 лет он изучает новые методы терапии. Ежедневно к нему обращаются люди с просьбой стать участником испытаний или даже отдать после смерти свой мозг университету.

Ученый в ближайшее время начнет клиническое испытание нового препарата – екопипаму. Именно он помог наладить вещание ему и участникам пилотного исследования в 2019 году.

В основе метода лечения Магуайра – дофамин. Это химическое вещество в мозге, которая помогает регулировать эмоции и движения. Заметим, что именно точные движения мышц нужны для четкой и внятной речи.

Справка. Дофамин может усиливать или снижать активность нейронов. Существует пять различных рецепторов дофамина, они получают сигналы и реагируют на них.

В 1990-х годах Магуайр и его сотрудники применили позитронно-эмиссионную томографию на людях, заикаются. Им удалось выяснить, что активность дофамина в их мозге – слишком велика. Исследование 2009 года лишь подтвердили эту теорию.

Ученый предположил, что блокировка дофамина может быть одним из решений. Ведь функция подавления дофамина есть у многих антипсихотических препаратах.

Результаты исследования и побочные эффекты

Магуайр длительное время осуществлял небольшие клинические исследования с этими препаратами, они завершались успехом. Речь идет в частности о рисперидоне, оланзапине и лурасидоне. "Заикание не исчезает полностью, но его можно лечить", – подчеркнул он.

Важно! Эти препараты не одобрены Управлением по продовольствию и медикаментам США как средство для лечения заикания. Они могут привести к неприятным побочным эффектам. Например – к увеличению веса, скованности мышц и нарушению движений.

Новый препарат – екопипам – может частично минимизировать негативные последствия. Несмотря на это, может провоцировать потерю веса и депрессию. Магуайр и его коллеги провели исследование с участием 10 добровольцев, после приема екопипаму его участники заикались меньше.

Сейчас же Магуайр начинает новое исследование: 34 его участникам будут давать екопипам, а еще 34 – будут получать плацебо.