Уже тестируют на людях: ученые разработали инновационные лекарства от заикания
Более 70 миллионов человек страдают от заикания. Ученые выяснили, что это расстройство может быть связано с определенными генами и изменениями в работе мозга. Поэтому они пытаются разработать эффективные способы лечения.
Врач-психиатр из Калифорнийского университета в Риверсайде Джеральд Магуайр лечит заикание антипсихотическими препаратами. Хотя официально для этого они не утверждены, сообщает BBC.
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Новый препарат – екопипам
Магуайр заикался еще с детства, сейчас же в общении с ним этого почти не слышно. В течение более 25 лет он изучает новые методы терапии. Ежедневно к нему обращаются люди с просьбой стать участником испытаний или даже отдать после смерти свой мозг университету.
Ученый в ближайшее время начнет клиническое испытание нового препарата – екопипаму. Именно он помог наладить вещание ему и участникам пилотного исследования в 2019 году.
В основе метода лечения Магуайра – дофамин. Это химическое вещество в мозге, которая помогает регулировать эмоции и движения. Заметим, что именно точные движения мышц нужны для четкой и внятной речи.
В 1990-х годах Магуайр и его сотрудники применили позитронно-эмиссионную томографию на людях, заикаются. Им удалось выяснить, что активность дофамина в их мозге – слишком велика. Исследование 2009 года лишь подтвердили эту теорию.
Ученый предположил, что блокировка дофамина может быть одним из решений. Ведь функция подавления дофамина есть у многих антипсихотических препаратах.
Результаты исследования и побочные эффекты
Магуайр длительное время осуществлял небольшие клинические исследования с этими препаратами, они завершались успехом. Речь идет в частности о рисперидоне, оланзапине и лурасидоне. "Заикание не исчезает полностью, но его можно лечить", – подчеркнул он.
Новый препарат – екопипам – может частично минимизировать негативные последствия. Несмотря на это, может провоцировать потерю веса и депрессию. Магуайр и его коллеги провели исследование с участием 10 добровольцев, после приема екопипаму его участники заикались меньше.
Сейчас же Магуайр начинает новое исследование: 34 его участникам будут давать екопипам, а еще 34 – будут получать плацебо.