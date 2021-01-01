У Києві на Центральному вокзалі з'явиться святковий "Потяг Дива": фото
У Києві 1 та 7 січня на першій платформі Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський з'явиться святковий "Потяг Дива".
Зазначається, що всі охочі можуть відвідати поїзд, сфотографуватися з ним і взяти участь у конкурсі, де розіграють призи. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
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Розіграш
Укразілізниця розігруватиме підстаканник та набір ложок, 15 сертифікатів на відвідування дитячої залізниці, брендований набір Укрзалізниці та панно.
Щоб взяти участь у розіграші, потрібно:
- зробити фото;
- викласти його у Faceboo;
- відзначити сторінку Укрзалізниці;
- поставити хештег #ПотягДива.
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