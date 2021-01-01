Зазначається, що всі охочі можуть відвідати поїзд, сфотографуватися з ним і взяти участь у конкурсі, де розіграють призи. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Читайте також: На Південній залізниці з’явилися модернізовані локомотиви: що покращили