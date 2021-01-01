Транспортная компания из Люксембурга P. Adams Schwertransporte показала, как грузовик перевозит лопасть ветрогенератора длиной 67 метров. Организация специализируется на перевозке тяжелых грузов в Европе.

Длина конструкции — 67 метров, вес — 25 тонн. Ее перевозил тяжеловоз стандартных габаритов. Об этом сообщила компания на своей странице LinkedIn.

Интересно В Киеве на Центральном вокзале появится праздничный "Поезд Чуда": фото

Особенности конструкции

Лопасти турбин являются грузами, которые перевозить едва ли не труднее всего: разобрать их невозможно, в отличие от других частей турбины.

Заканчиваем год серией фотографий 67-метровой лопасти ветрогенератора, перевозимой сложным маршрутом,

– отметили в публикации.



Перевоз лопасти / Фото Schwertransporte



Как грузовик перевозит деталь ветрогенератора / Фото Schwertransporte

Как правильно перевозить деталь

Как отметил перевозчик, турбину нельзя перевозить в двух положениях:

в вертикальном, ведь велик риск, что она упадет;

в горизонтальном положении, она не сможет проехать по узким дорогам.

Поэтому груз закрепляют под углом 20–45 градусов, согласно весу и длине.



Как перевозили лопасть в Дании / Фото Mammoet

Как перевозили лопасть в Дании: что известно о рекорде