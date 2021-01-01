Грузовик перевез 67-метровую деталь ветрогенератора: впечатляющие фото
Транспортная компания из Люксембурга P. Adams Schwertransporte показала, как грузовик перевозит лопасть ветрогенератора длиной 67 метров. Организация специализируется на перевозке тяжелых грузов в Европе.
Длина конструкции — 67 метров, вес — 25 тонн. Ее перевозил тяжеловоз стандартных габаритов. Об этом сообщила компания на своей странице LinkedIn.
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Особенности конструкции
Лопасти турбин являются грузами, которые перевозить едва ли не труднее всего: разобрать их невозможно, в отличие от других частей турбины.
Заканчиваем год серией фотографий 67-метровой лопасти ветрогенератора, перевозимой сложным маршрутом,
– отметили в публикации.
Перевоз лопасти / Фото Schwertransporte
Как грузовик перевозит деталь ветрогенератора / Фото Schwertransporte
Как правильно перевозить деталь
Как отметил перевозчик, турбину нельзя перевозить в двух положениях:
- в вертикальном, ведь велик риск, что она упадет;
- в горизонтальном положении, она не сможет проехать по узким дорогам.
Поэтому груз закрепляют под углом 20–45 градусов, согласно весу и длине.
Как перевозили лопасть в Дании / Фото Mammoet
Как перевозили лопасть в Дании: что известно о рекорде
- Перевозка детали в Люксембурге не является рекордом. В 2018 году нидерландская компания Mammoet перевезла лопасть длиной 88,4 метра в Дании.
- Лопасть установили на специальную платформу, которая поворачивала груз в зависимости от направления движения.
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