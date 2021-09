Вагоме досягнення: наукові експерименти українських школярів потраплять на МКС

Вчора, 29 вересня, відбулося підписання угоди щодо участі України в програмі 16-ї Місії Міжнародної космічної станції. Сторони зустрілися у Посольстві України в США (Вашингтон).

Так, українці вперше візьмуть участь в американській програмі студентських експериментів SSEP. Роботи школярів з усієї України відправлять і протестують на МКС.

Деталі конкурсу

У програмі візьмуть участь школярі 9 – 11 класів з усієї країни. Вчителі, які працюватимуть із юними дослідниками, пройшли професійне навчання від експертів програми у Вашингтоні.

Конкурс складається з 2 етапів. Команди працюватимуть з мінілабораторіями. Їх завдання – запропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети. В результаті оберуть 2 команди, які зможуть відправити свої експерименти на міжнародну космічну станцію (МКС). Далі розробки тестуватимуть астронавти в умовах космосу.

Участь школярів у проєкті ініціювала Мала академія наук України (МАН) за підтримки Посольства України у США.

Нові можливості

Учасники команд-переможців зможуть на власні очі побачити запуск ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. За історичною подією вони спостерігатимуть на майданчику 39A космічного центру Кеннеді НАСА, Флорида. Згодом вони візьмуть участь у науковій конференції у Вашингтоні.

SSEP – програма з розвитку наукового і STEM-освіти. Створена у 2010 році Національним центром освіти наук про Землю і космос США (NCESSE) та Інститутом космічної освіти імені Артура Кларка (the Arthur C. Clarke Institute for Space Education). SSEP спеціалізується на дослідженнях мікрогравітації. За час існування програми над створенням реальних експериментів для досліджень в космосі працювали 74 500 школярів.