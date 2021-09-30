Так, українці вперше візьмуть участь в американській програмі студентських експериментів SSEP. Роботи школярів з усієї України відправлять і протестують на МКС.
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Деталі конкурсу
У програмі візьмуть участь школярі 9 – 11 класів з усієї країни. Вчителі, які працюватимуть із юними дослідниками, пройшли професійне навчання від експертів програми у Вашингтоні.
Конкурс складається з 2 етапів. Команди працюватимуть з мінілабораторіями. Їх завдання – запропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети. В результаті оберуть 2 команди, які зможуть відправити свої експерименти на міжнародну космічну станцію (МКС). Далі розробки тестуватимуть астронавти в умовах космосу.
Участь школярів у проєкті ініціювала Мала академія наук України (МАН) за підтримки Посольства України у США.
Нові можливості
Учасники команд-переможців зможуть на власні очі побачити запуск ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. За історичною подією вони спостерігатимуть на майданчику 39A космічного центру Кеннеді НАСА, Флорида. Згодом вони візьмуть участь у науковій конференції у Вашингтоні.