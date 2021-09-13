Цьогоріч виставка Global Industrie об'єднала 6 300 учасників і 115 000 відвідувачів.

Варте уваги Від ідеї до розробки: винахідники, які прославляють Україну на світовій арені

Переможці

Українська команда взяла участь у конкурсі інновацій вперше. Всупереч цьому, школярам вдалося досягти вражаючих результатів: 1 платина, 4 золота, 3 срібла і 3 бронзи.

Серед винаходів-переможців: апарат для діагностики онкологічних захворювань, програма для кодування текстових повідомлень, інфравізійний камуфляж, вітряний генератор на основі сегнерового колеса.

Медалісти конкурсу інновацій на Global Industrie:

  • Ігор Мічурин (Харківська обл.);
  • Анастасія Ліщенко (Харківська обл.);
  • Ольга Харасахал (Донецька обл.);
  • Єлизавета Столярчук (м. Київ);
  • Володимир Каран (м. Київ);
  • Ангеліна Недошитко (Тернопільська обл.);
  • Андрій Семененко (Запорізька обл.);
  • Іван Загорулько (Кіровоградська обл.);
  • Ігор Шибка (Дніпропетровська обл.);
  • Нікіта Мірошніченко (Миколаївська обл.).

Українські школярі на конкурсі інновацій / Фото пресслужба МАН